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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Уфа - Ахмат
Уфа - Ахмат: обзор матча 26 февраля 2023
Уфа
26.02.2023, воскресенье, 14:30
Россия. Кубок, 1/4 финала
1 : 2
Завершен
Ахмат
67'
Д. Ортис (П)
36'
Г. Агаларов
45'
Л. Садулаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Уфа - Ахмат
90'
+3
Желтая карточка
Г. Агаларов
Желтая карточка
Д. Ортис
90'
84'
Желтая карточка
В. Камилов
84'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
И. Олейников
Замена
Д. Ахатов
️️️️
А. Никитин
81'
Замена
Р. Минаев
️️️️
А. Голубев
72'
68'
Замена
В. Ильин
️️️️
Л. Садулаев
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Ортис
67'
52'
Желтая карточка
А. Семенов
Замена
И. Темников
️️️️
А. Хугаев
46'
45'
ГОЛ! 0:2!
Л. Садулаев
Желтая карточка
А. Никитин
40'
36'
ГОЛ! 0:1!
Г. Агаларов
5'
Желтая карточка
Л. Садулаев
Желтая карточка
А. Сухов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
81
Иван Кукушкин
ВР
6
Лев Ушахин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
55
Кэтэлин Карп
ОП
23
Данил Ахатов
АП
77
Роман Минаев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
3-1-3-2-1
81
Кукушкин
6
Ушахин
3
Ботака-Иобома
33
Сухов
8
Хугаев
99
Емельянов
50
Голубев
94
Евсеев
7
Никитин
17
Касинтура
70
Ортис
3-3-3-1
88
Шелия
40
Уциев
3
Шатара
13
Семенов
0
Швец
18
Камилов
7
Садулаев
59
Харин
7
Бериша
19
Олейников
25
Агаларов
8
Хугаев
11
Темников
11
Темников
8
Хугаев
7
Никитин
23
Ахатов
23
Ахатов
7
Никитин
50
Голубев
77
Минаев
77
Минаев
50
Голубев
19
Олейников
94
Тимофеев
94
Тимофеев
19
Олейников
7
Садулаев
98
Ильин
98
Ильин
7
Садулаев
Остались в запасе
Уфа
Ахмат
40
Алексей Чернов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
1
Хазбулат Хамхоев
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
27
Константин Ерохин
ЦЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
78
Даниил Ерофеев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
11
Магомед Якуев
ОП
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
Главный тренер
Арслан Халимбеков
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Уфа - Ахмат
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Нефтяник
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