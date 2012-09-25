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Спартак-Нальчик - Ахмат
Спартак-Нальчик - Ахмат: обзор матча 25 сентября 2012
Спартак-Нальчик
25.09.2012, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Ахмат
49'
Д. Сирадзе
5'
М. Коморовски
20'
Э. Ндоасель
42'
Р. Уциев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак-Нальчик - Ахмат
89'
Замена
А. Павленко
️️️️
И. Лебеденко
74'
Замена
М. Митришев
️️️️
М. Макушевски
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
И. Коронов
64'
59'
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
М. Шогенов
59'
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Р. Болов
53'
ГОЛ! 1:3!
Д. Сирадзе
49'
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Н. Замалиев
46'
42'
ГОЛ! 0:3!
Р. Уциев
24'
Желтая карточка
П. Польчак
20'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ндоасель
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Коморовски
0'
Замена
Аилтон
️️️️
Э. Ндоасель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Антон Коченков
ВР
2
Аслан Засеев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
26
Игорь Чернышов
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
37
Евгений Чеботару
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
8
Марат Шогенов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
88
Руслан Болов
ЦФ
50
Владимир Татарчук
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Ахмат
1
Антон Амельченко
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Адилсон
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
ПП
80
Эзекеэль Ндоасель
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
17
Мацей Макушевски
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Спартак-Нальчик
19
Алексей Степанов
ВР
88
Залим Макоев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
4-4-2
1
Коченков
2
Засеев
20
Джудович
26
Чернышов
71
Багаев
37
Чеботару
13
Замалиев
8
Шогенов
14
Коронов
50
Татарчук
88
Болов
4-3-3
1
Амельченко
40
Уциев
24
Польчак
24
Коморовски
30
Кудряшов
40
Благо
19
Иванов
21
Адилсон
17
Макушевски
10
Лебеденко
80
Ндоасель
14
Коронов
4
Рухаиа
4
Рухаиа
14
Коронов
13
Замалиев
8
Сирадзе
8
Сирадзе
13
Замалиев
88
Болов
13
Дорожкин
13
Дорожкин
88
Болов
10
Лебеденко
8
Павленко
8
Павленко
10
Лебеденко
17
Макушевски
95
Митришев
95
Митришев
17
Макушевски
80
Ндоасель
9
Аилтон
9
Аилтон
80
Ндоасель
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ахмат
88
Залим Макоев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Тимур Шипшев
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
88
Залим Макоев
ЦЗ
19
Алексей Степанов
ВР
57
Руслан Абазов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Тимур Шипшев
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
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