Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ростов - Аякс
Ростов - Аякс: обзор матча 24 августа 2016
Ростов
24.08.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Аякс
34'
С. Азмун
52'
А. Ерохин
60'
К. Нобоа
66'
Д. Полоз
84'
Д. Классен (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Аякс
87'
Желтая карточка
Н. Виргевер
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
87'
84'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Классен
Красная карточка
Ф. Кудряшов
83'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Ерохин
79'
77'
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Юнес
Замена
А. Бухаров
️️️️
С. Азмун
73'
ГОЛ! 4:0!
Д. Полоз
Пас отдал
А. Ерохин
66'
ГОЛ! 3:0!
К. Нобоа
60'
58'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Р. Базур
Желтая карточка
С. Навас
53'
ГОЛ! 2:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Т. Калачев
52'
46'
Замена
Л. Шоне
️️️️
А. Эль-Гази
Желтая карточка
Д. Полоз
41'
Желтая карточка
С. Азмун
39'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
А. Ерохин
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Кенни Тете
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
8
Неманья Гудель
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
(К)
АП
8
Амин Юнес
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
7
Мусса Думбия
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
3-3-1-2-1
35
Джанаев
2
Калачев
44
Навас
99
Новосельцев
30
Кудряшов
8
Гацкан
43
Терентьев
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
20
Азмун
3-2-1-3-1
24
Силлессен
34
Велтман
24
Виргевер
2
Тете
8
Гудель
44
Ридевальд
23
Базур
11
Траоре
8
Юнес
18
Классен
21
Эль-Гази
21
Ерохин
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
21
Ерохин
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
20
Азмун
11
Бухаров
11
Бухаров
20
Азмун
21
Эль-Гази
20
Шоне
20
Шоне
21
Эль-Гази
8
Юнес
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Юнес
23
Базур
9
Дольберг
9
Дольберг
23
Базур
Остались в запасе
Ростов
Аякс
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Ростов - Аякс
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Милорад Мажич
(Врбас)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ростов
Аякс
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
Вчера, 17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
Вчера, 15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
Вчера, 14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
Вчера, 13:45
47
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
Вчера, 17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
Вчера, 15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
Вчера, 14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
Вчера, 13:45
47
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+