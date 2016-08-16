Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Ростов
Аякс - Ростов: обзор матча 16 августа 2016
Аякс
16.08.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Ростов
38'
Д. Классен (П)
13'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Ростов
90'
Желтая карточка
К. Нобоа
89'
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Й. Велтман
88'
87'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Полоз
Замена
К. Дольберг
️️️️
Б. Траоре
82'
74'
Желтая карточка
С. Эзатолахи
Замена
М. Кассьерра
️️️️
А. Юнес
68'
67'
Замена
С. Эзатолахи
️️️️
А. Ерохин
Желтая карточка
Д. Классен
66'
57'
Замена
С. Азмун
️️️️
А. Бухаров
52'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Классен
38'
37'
Желтая карточка
С. Навас
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Нобоа
8'
Желтая карточка
А. Ерохин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Яспер Силлессен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
8
Неманья Гудель
ОП
23
Рихедли Базур
ЦП
18
Дэви Классен
(К)
АП
8
Амин Юнес
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Александр Гацкан
(К)
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Аякс
1
Дидрик Бур
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
9
Матео Кассьерра
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-2-1-3-1
24
Силлессен
35
Дийкс
6
Санчес
34
Велтман
44
Ридевальд
8
Гудель
23
Базур
18
Классен
8
Юнес
21
Эль-Гази
11
Траоре
3-3-1-2-1
35
Джанаев
2
Калачев
44
Навас
99
Новосельцев
43
Терентьев
8
Гацкан
30
Кудряшов
16
Нобоа
21
Ерохин
7
Полоз
11
Бухаров
8
Юнес
9
Кассьерра
9
Кассьерра
8
Юнес
11
Траоре
9
Дольберг
9
Дольберг
11
Траоре
21
Ерохин
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
21
Ерохин
7
Полоз
19
Байрамян
19
Байрамян
7
Полоз
11
Бухаров
20
Азмун
20
Азмун
11
Бухаров
Остались в запасе
Аякс
Ростов
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
1
Дидрик Бур
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Аякс - Ростов
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Лига конференций, 2 тур
Аякс
2 : 0
22.10.2026
Аталанта
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Аякс
Ростов
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
Вчера, 17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
Вчера, 15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
Вчера, 14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
Вчера, 13:45
47
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Вратарь «Ростова» – о Второй лиге: «Приехал на тренировку перед игрой, а во вратарской – какашки»
Вчера, 17:34
3
Стало известно, будет ли «Спартак» бороться за вратарей «Зенита», «Рубина» и ЦСКА София
Вчера, 15:15
2
«Спартак» заинтересовался 18-летним вратарем
Вчера, 14:30
14
«Спартак», «Краснодар» и ЦСКА рассмотрят подписание защитника сборной России
Вчера, 13:45
47
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+