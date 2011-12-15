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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - АЕК
ФКСБ - АЕК: обзор матча 15 декабря 2011
ФКСБ
15.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа J, 6 тур
3 : 1
Завершен
АЕК
55'
Р. Русеску (П)
70'
С. Николич
85'
С. Николич
61'
Г. Пинтадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - АЕК
ГОЛ! 3:1!
С. Николич
Пас отдал
Л. Тату
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Р. Русеску
Замена
Н. Митидис
️️️️
Г. Пинтадо
Желтая карточка
Н. Присо
Замена
С. Кингсли
️️️️
Г. ван Дийк
Желтая карточка
С. Николич
ГОЛ! 2:1!
С. Николич
Пас отдал
П. Брандан
Замена
Л. Тату
️️️️
А. Препелицэ
Замена
Н. Мартинович
️️️️
И. Эмегара
ГОЛ! 1:1!
Г. Пинтадо
Пас отдал
Д. Деметриу
Желтая карточка
А. Бурчану
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Русеску
Желтая карточка
В. Илиев
+1
Желтая карточка
Г. Пинтадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Ифеани Эмегара
ЛЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
55
Александру Бурчану
ОП
28
Андрей Препелицэ
ОП
5
Пабло Брандан
ЦП
90
Стефан Николич
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Илие Стан
АЕК
1
Алешандре Негри
ВР
0
Грегор ван Дийк
ВР
19
Тим де Клер
ЛЗ
4
Кевин Хофланд
ЦЗ
18
Мурильо
ПЗ
27
Гомес
ОП
22
Гонсало Гарсия-Гарсия
ЦП
7
Эдвин Линссен
ЦП
24
Джейсон Деметриу
ЦП
21
Нджонго Присо
ЦФ
18
Горка Пинтадо
ЦФ
Главный тренер
Деметрис Деметриу
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
20
Леандро Тату
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
17
Йонуц Нэстэсие
ЦФ
АЕК
14
Марко Фортин
ВР
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
6
Люк Димеч
ЦЗ
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
29
Несторас Митидис
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
3
Эмегара
14
Латовлевич
2
Жералду
14
Илиев
55
Бурчану
28
Препелицэ
20
Тэнасе
5
Брандан
24
Русеску
90
Николич
3-1-3-2
1
Негри
18
Мурильо
4
Хофланд
19
де Клер
27
Гомес
22
Гарсия-Гарсия
7
Линссен
24
Деметриу
18
Пинтадо
21
Присо
3
Эмегара
19
Мартинович
19
Мартинович
3
Эмегара
28
Препелицэ
20
Тату
20
Тату
28
Препелицэ
24
Русеску
10
Бикфалви
10
Бикфалви
24
Русеску
18
Пинтадо
29
Митидис
29
Митидис
18
Пинтадо
0
ван Дийк
39
Санни Кингсли
39
Санни Кингсли
0
ван Дийк
Остались в запасе
ФКСБ
АЕК
9
Михай Костя
ЦФ
17
Йонуц Нэстэсие
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
Главный тренер
Илие Стан
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
6
Люк Димеч
ЦЗ
14
Марко Фортин
ВР
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
Главный тренер
Деметрис Деметриу
Остались в запасе
9
Михай Костя
ЦФ
17
Йонуц Нэстэсие
ЦФ
33
Рэзван Станка
ВР
22
Джордже Галамаз
ЦЗ
Остались в запасе
15
Константинос Костанас
ЦЗ
33
Михаэл Продрому
ЦЗ
6
Люк Димеч
ЦЗ
14
Марко Фортин
ВР
8
Иоаннис Скопелитис
ЦП
Главный тренер
Илие Стан
Главный тренер
Деметрис Деметриу
Статистика матча ФКСБ - АЕК
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
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