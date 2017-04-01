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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Городея - Шахтер
Городея - Шахтер: обзор матча 01 апреля 2017
Городея
01.04.2017, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Городея - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 2
28.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Городея
1 : 4
22.11.2020
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Слуцк
0 : 1
07.11.2020
Городея
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
0 : 1
17.10.2020
Городея
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
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Городея
Шахтер
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Высшая лига. «Торпедо-БелАЗ» победило «Городею» и вышло на первое место
2020.05.15 19:50
1
Высшая лига. БАТЭ обыграл «Городею» и сравнялся по очкам с лидером
2020.04.25 18:57
Высшая лига. «Динамо» Гуренко проиграло третий матч из четырех, уступив «Городее»
2020.04.11 19:59
Товарищеские матчи. «Зенит» разгромил «Сабуртало», «Оренбург» победил латвийский «Спартак»
2020.02.06 20:20
8
БАТЭ вырвал 12-е чемпионство подряд в добавленное время
2017.11.26 17:04
10
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
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