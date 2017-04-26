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Расписание матчей
Германия. Кубок
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 26 апреля 2017
Бавария
26.04.2017, среда, 21:45
Германия. Кубок, 1/2 финала
2 : 3
Завершен
Боруссия Д
28'
Х. Мартинес
41'
М. Хуммельс
19'
М. Ройс
69'
П. Обамеянг
74'
У. Дембеле
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бавария - Боруссия Д
90'
Желтая карточка
Р. Бюрки
90'
Замена
М. Гинтер
️️️️
М. Ройс
Замена
Д. Коста
️️️️
Ф. Рибери
86'
80'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Л. Пищек
Желтая карточка
Х. Алонсо
79'
Замена
Т. Мюллер
️️️️
Х. Алонсо
79'
74'
ГОЛ! 2:3!
У. Дембеле
69'
ГОЛ! 2:2!
П. Обамеянг
Замена
Д. Боатенг
️️️️
М. Хуммельс
62'
45'
Замена
Э. Дурм
️️️️
Г. Кастро
ГОЛ! 2:1!
М. Хуммельс
41'
Желтая карточка
А. Роббен
31'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мартинес
28'
26'
Желтая карточка
У. Дембеле
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Ройс
14'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЛП
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
АП
3
Хаби Алонсо
ПП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
3-1-4-1-1
26
Ульрайх
15
Хуммельс
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
3
Алонсо
23
Видаль
10
Роббен
6
Алькантара
9
Левандовски
3-3-1-2-1
1
Бюрки
22
Геррейру
19
Папастатопулос
5
Бендер
26
Пищек
5
Вайгль
29
Шмельцер
8
Кастро
10
Дембеле
18
Ройс
7
Обамеянг
15
Хуммельс
17
Боатенг
17
Боатенг
15
Хуммельс
7
Рибери
11
Коста
11
Коста
7
Рибери
3
Алонсо
13
Мюллер
13
Мюллер
3
Алонсо
26
Пищек
11
Пулишич
11
Пулишич
26
Пищек
18
Ройс
28
Гинтер
28
Гинтер
18
Ройс
8
Кастро
37
Дурм
37
Дурм
8
Кастро
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Венсан Компани
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
23
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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