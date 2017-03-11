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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк: обзор матча 11 марта 2017
Чикаго Файр
11.03.2017, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Реал Солт-Лейк
11'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
79'
Желтая карточка
К. Вингерт
45'
Замена
Л. Малхолланд
️️️️
Санни
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
36
Майкл Харрингтон
ЦЗ
40
Брэндон Винсент
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
33
Жоао Мейра
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЛП
13
Дакс МакКарти
ЦП
8
Майкл де Лиув
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
2
Тони Белтран
ЦЗ
16
Крис Вингерт
ЦЗ
18
Давид Хорст
ЦЗ
5
Кайл Беккерман
ЛП
11
Альберт Русняк
АП
8
Санни
ПП
7
Джордан Аллен
ЛФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Чикаго Файр
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Реал Солт-Лейк
19
Люк Малхолланд
ЦП
19
Чад Барретт
ЦФ
4-2-2
36
Харрингтон
2
Каппельхоф
33
Мейра
40
Винсент
11
Аккам
13
МакКарти
11
Николич
8
де Лиув
3-2-1-2
18
Римандо
2
Белтран
16
Вингерт
18
Хорст
8
Санни
5
Беккерман
11
Русняк
14
Мовсисян
7
Аллен
8
Санни
19
Малхолланд
19
Малхолланд
8
Санни
Остались в запасе
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
19
Чад Барретт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
27
Джонатан Кэмпбелл
ЦЗ
21
Луис Солиньяк
ЦФ
Остались в запасе
19
Чад Барретт
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
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