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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Барселона - Челси
Барселона - Челси: обзор матча 28 апреля 2009
Барселона
28.04.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, 1/2 финала
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Челси
+5
Замена
Н. Анелька
️️️️
М. Баллак
Замена
А. Глеб
️️️️
Т. Анри
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Это'О
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
Ф. Лэмпард
Замена
К. Пуйоль
️️️️
Р. Маркес
Травма
Р. Маркес
Желтая карточка
Я. Туре
Желтая карточка
М. Баллак
Желтая карточка
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Жозе Босингва
ЛЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Барселона
0
Альберт Хоркера
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
22
Абидаль
4
Маркес
3
Пике
10
Алвес
8
Иньеста
42
Туре
6
Хави
10
Месси
12
Анри
9
Это'О
4-4-1-1
1
Чех
33
Алекс
26
Терри
20
Иванович
3
Босингва
2
Эссьен
12
Оби Микел
13
Баллак
13
Малуда
8
Лэмпард
11
Дрогба
4
Маркес
5
Пуйоль
5
Пуйоль
4
Маркес
12
Анри
11
Глеб
11
Глеб
12
Анри
9
Это'О
9
Кркич
9
Кркич
9
Это'О
8
Лэмпард
0
Беллетти
0
Беллетти
8
Лэмпард
13
Баллак
39
Анелька
39
Анелька
13
Баллак
Остались в запасе
Барселона
Челси
0
Альберт Хоркера
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
0
Альберт Хоркера
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Барселона - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Помощники судьи:
Ян-Хендрик Зальвер
Майк Пикель (оба - Германия)
Делегат:
Жак-Марк Писессо (Франция)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:15 (прямая); "НТВ+ Спорт" 22:30 (прямая); "Спорт" 22:35 (прямая)
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