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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 24 января 2017
Бордо
24.01.2017, вторник, 23:00
Франция. Кубок лиги, 1/2 финала
1 : 4
Завершен
ПСЖ
32'
Д. Ролан
19'
А. Ди Мария
60'
Э. Кавани
74'
Э. Кавани
81'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бордо - ПСЖ
83'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Э. Кавани
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Вада
83'
81'
ГОЛ! 1:4!
А. Ди Мария
79'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Верратти
74'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
Замена
Ж. Менез
️️️️
Малком
67'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Н. Паллуа
67'
60'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
ГОЛ! 1:1!
Д. Ролан
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Мария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
22
Грегори Сертик
ПП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЛП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
7
Абду Траоре
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
4-3-2-1
40
Приор
29
Пундж
5
Паллуа
5
Левчук
22
Гайич
28
Тулалан
23
Вада
22
Сертик
40
Камано
10
Малком
4
Ролан
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
3
Силва
5
Маркиньос
17
Максвелл
12
Рабьо
6
Верратти
8
Матюиди
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
23
Вада
7
Траоре
7
Траоре
23
Вада
5
Паллуа
18
Плашил
18
Плашил
5
Паллуа
10
Малком
7
Менез
7
Менез
10
Малком
6
Верратти
28
Нкунку
28
Нкунку
6
Верратти
10
Кавани
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Кавани
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бордо - ПСЖ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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