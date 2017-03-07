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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Реал
Наполи - Реал: обзор матча 07 марта 2017
Наполи
07.03.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 3
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Реал
24'
Д. Мертенс
52'
С. Рамос
57'
Д. Мертенс (АГ)
90+1'
А. Мората
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Реал
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
А. Мората
Желтая карточка
А. Диавара
89'
80'
Замена
Иско
️️️️
Л. Модрич
77'
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
75'
Замена
А. Милик
️️️️
Л. Инсинье
70'
68'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Г. Бэйл
57'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Мертенс
Замена
М. Рог
️️️️
Аллан
56'
Желтая карточка
Аллан
55'
52'
ГОЛ! 1:1!
С. Рамос
Пас отдал
Т. Кроос
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
М. Гамшик
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
18
Гарет Бэйл
РФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
7
Петр Зелински
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
24
Диавара
17
Гамшик
25
Аллан
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-1-2-3
1
Навас
14
Карвахаль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
18
Бэйл
9
Бензема
7
Роналду
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
25
Аллан
26
Рог
26
Рог
25
Аллан
10
Инсинье
30
Милик
30
Милик
10
Инсинье
14
Модрич
22
Иско
22
Иско
14
Модрич
18
Бэйл
17
Васкес
17
Васкес
18
Бэйл
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
Остались в запасе
Наполи
Реал
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
23
Хамес Родригес
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Наполи - Реал
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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