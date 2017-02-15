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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Наполи
Реал - Наполи: обзор матча 15 февраля 2017
Реал
15.02.2017, среда, 22:45
Лига чемпионов, 1/8 финала
3 : 1
Ответный матч – 3 : 1
Завершен
Наполи
18'
К. Бензема
49'
Т. Кроос
54'
Каземиро
8'
Л. Инсинье
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Наполи
83'
Замена
А. Милик
️️️️
М. Гамшик
Замена
А. Мората
️️️️
К. Бензема
82'
76'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
Л. Васкес
️️️️
Х. Родригес
76'
75'
Замена
Аллан
️️️️
П. Зелински
Замена
Пепе
️️️️
С. Рамос
71'
Травма
С. Рамос
70'
ГОЛ! 3:1!
Каземиро
54'
Желтая карточка
Л. Модрич
52'
ГОЛ! 2:1!
Т. Кроос
Пас отдал
К. Роналду
49'
38'
Желтая карточка
П. Зелински
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
18'
Желтая карточка
С. Рамос
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
Л. Инсинье
Пас отдал
М. Гамшик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПВ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
12
Марсело
93
Рамос
19
Варан
14
Карвахаль
5
Каземиро
14
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
25
Рейна
4
Хюсай
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
17
Гамшик
7
Зелински
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
93
Рамос
3
Пепе
3
Пепе
93
Рамос
23
Родригес
17
Васкес
17
Васкес
23
Родригес
9
Бензема
21
Мората
21
Мората
9
Бензема
7
Зелински
25
Аллан
25
Аллан
7
Зелински
17
Гамшик
30
Милик
30
Милик
17
Гамшик
Остались в запасе
Реал
Наполи
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Реал - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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