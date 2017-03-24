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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Хорватия - Украина
Хорватия - Украина: обзор матча 24 марта 2017
Хорватия
24.03.2017, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 5 тур
1 : 0
Завершен
Украина
38'
Н. Калинич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорватия - Украина
Замена
М. Рог
️️️️
М. Брозович
90'
+2
Замена
А. Крамарич
️️️️
Н. Калинич
87'
85'
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Коваленко
Замена
М. Ковачич
️️️️
И. Ракитич
79'
77'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Р. Ротань
59'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
А. Кравец
ГОЛ! 1:0!
Н. Калинич
Пас отдал
И. Ракитич
38'
37'
Желтая карточка
Р. Ротань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
6
Матей Митрович
ЦЗ
16
Тин Едвай
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
22
Йосип Пиварич
ЦП
19
Милан Бадель
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
7
Иван Ракитич
ЦП
16
Никола Калинич
ЦФ
17
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Богдан Бутко
ЦЗ
5
Александр Кучер
ЦЗ
3
Иван Ордец
ЦЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
22
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
3
Марко Лешкович
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
15
Марко Рог
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Украина
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
21
Иван Петряк
ЛВ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
19
Артем Беседин
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
3-1-4-2
23
Субашич
21
Вида
6
Митрович
16
Едвай
11
Брозович
22
Пиварич
10
Модрич
7
Ракитич
19
Бадель
17
Манджукич
16
Калинич
4-1-2-2-1
12
Пятов
2
Бутко
5
Кучер
3
Ордец
22
Матвиенко
6
Степаненко
7
Ярмоленко
14
Ротань
9
Коваленко
10
Коноплянка
22
Кравец
7
Ракитич
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Ракитич
11
Брозович
15
Рог
15
Рог
11
Брозович
16
Калинич
9
Крамарич
9
Крамарич
16
Калинич
14
Ротань
5
Сидорчук
5
Сидорчук
14
Ротань
9
Коваленко
19
Беседин
19
Беседин
9
Коваленко
22
Кравец
11
Селезнев
11
Селезнев
22
Кравец
Остались в запасе
Хорватия
Украина
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
3
Марко Лешкович
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
15
Виктор Цыганков
ПВ
21
Иван Петряк
ЛВ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
1
Доминик Ливакович
ВР
12
Ловре Калинич
ВР
3
Марко Лешкович
ЦЗ
14
Филип Брадарич
ЦП
20
Марко Пьяца
ЦФ
22
Дуйе Чоп
ЦФ
Остались в запасе
15
Виктор Цыганков
ПВ
21
Иван Петряк
ЛВ
23
Никита Шевченко
ВР
1
Денис Бойко
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Максим Малышев
ОП
9
Евгений Шахов
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Анте Чачич
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Хорватия - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Хорватия
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