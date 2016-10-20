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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Аустрия
Рома - Аустрия: обзор матча 20 октября 2016
Рома
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 3 тур
3 : 3
Завершен
Аустрия
19'
С. Эль-Шаарави
34'
С. Эль-Шаарави
69'
А. Флоренци
16'
Р. Хольцхаушер
82'
Д. Прокоп
84'
О. Кайоде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аустрия
Желтая карточка
Л. Паредес
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
О. Хаджикич
84'
ГОЛ! 3:3!
О. Кайоде
Пас отдал
И. Тажури
82'
ГОЛ! 3:2!
Д. Прокоп
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Итурбе
81'
78'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
А. Грюнвальд
76'
Замена
И. Тажури
️️️️
Л. Венуто
Замена
Эмерсон
️️️️
А. Флоренци
76'
ГОЛ! 3:1!
А. Флоренци
Пас отдал
Ф. Тотти
69'
Замена
М. Салах
️️️️
С. Эль-Шаарави
65'
Желтая карточка
Ф. Фасио
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Ф. Тотти
34'
24'
Замена
О. Хаджикич
️️️️
Р. Альмер
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Жерсон
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хольцхаушер
Пас отдал
О. Кайоде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
15
Жуан
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
11
Хуан Итурбе
РФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аустрия
1
Роберт Альмер
ВР
28
Кристоф Мартшинко
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
14
Фелипе Пирес
ЛВ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Лукас Венуто
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
10
Александр Грюнвальд
АП
15
Таркан Сербест
ПП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
16
Лоренцо Гросси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Аустрия
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Исмаэль Тажури
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
10
Доминик Прокоп
АП
27
Марко Квасина
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
15
Жуан
17
Фасио
44
Манолас
24
Флоренци
5
Паредес
44
Наингголан
8
Жерсон
92
Эль-Шаарави
10
Тотти
11
Итурбе
2-5-2-1
1
Альмер
28
Мартшинко
94
Стронати
15
Сербест
11
Венуто
17
Стригер Ларсен
5
Филипович
10
Хольцхаушер
10
Грюнвальд
14
Пирес
80
Кайоде
24
Флоренци
33
Эмерсон
33
Эмерсон
24
Флоренци
92
Эль-Шаарави
10
Салах
10
Салах
92
Эль-Шаарави
11
Итурбе
10
Джеко
10
Джеко
11
Итурбе
1
Альмер
31
Хаджикич
31
Хаджикич
1
Альмер
11
Венуто
18
Тажури
18
Тажури
11
Венуто
10
Грюнвальд
10
Прокоп
10
Прокоп
10
Грюнвальд
Остались в запасе
Рома
Аустрия
16
Лоренцо Гросси
ЦП
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Войцех Щесны
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
27
Марко Квасина
ЦФ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
16
Лоренцо Гросси
ЦП
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
13
Войцех Щесны
ВР
8
Кевин Строотман
ЦП
Остались в запасе
27
Марко Квасина
ЦФ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
25
Томас Саламон
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рома - Аустрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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