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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Фиорентина
Слован - Фиорентина: обзор матча 20 октября 2016
Слован
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
58'
П. Шевчик
8'
Н. Калинич
23'
Н. Калинич
70'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Фиорентина
Вторая желтая
Р. Брейте
84'
81'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
79'
Замена
К. Санчес
️️️️
Х. Бабакар
Замена
М. Маркович
️️️️
Н. Комличенко
78'
Замена
Д. Бартль
️️️️
Я. Навратил
72'
70'
ГОЛ! 1:3!
Х. Бабакар
Пас отдал
К. Тельо
Замена
Л. Бартошак
️️️️
Я. Сикора
68'
66'
Желтая карточка
Б. Валеро
62'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
С. Кристофоро
ГОЛ! 1:2!
П. Шевчик
58'
Желтая карточка
Я. Навратил
53'
53'
Замена
К. Тельо
️️️️
Н. Калинич
50'
Желтая карточка
Н. Томович
23'
ГОЛ! 0:2!
Н. Калинич
Пас отдал
Д. Астори
Желтая карточка
О. Карафиат
18'
Желтая карточка
Р. Брейте
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
10
Зденек Фолпрехт
ВР
39
Мартин Дубравка
ВР
7
Радим Брейте
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
9
Ян Навратил
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
23
Эгон Вух
ПП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Максимильяно Оливера
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
6
Борха Валеро
АП
15
Матиас Весино
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Слован
32
Вацлав Гладкий
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
22
Лукаш Бартошак
ЦЗ
14
Ондржей Блаха
ЦП
24
Даниэль Бартль
ЦП
16
Игор Шукенник
ПП
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
3-3-1-1
10
Фолпрехт
44
Карафиат
2
Говорка
34
Цоуфал
9
Навратил
23
Шевчик
23
Вух
49
Сикора
27
Комличенко
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
15
Оливера
13
Астори
2
Гонсало
4
Томович
15
Весино
47
Бадель
41
Кристофоро
6
Валеро
9
Калинич
15
Бабакар
9
Навратил
24
Бартль
24
Бартль
9
Навратил
49
Сикора
22
Бартошак
22
Бартошак
49
Сикора
27
Комличенко
13
Маркович
13
Маркович
27
Комличенко
15
Бабакар
15
Санчес
15
Санчес
15
Бабакар
9
Калинич
37
Тельо
37
Тельо
9
Калинич
41
Кристофоро
10
Бернардески
10
Бернардески
41
Кристофоро
Остались в запасе
Слован
Фиорентина
31
Мартин Латка
ЦЗ
14
Ондржей Блаха
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
19
Лука Леццерини
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
31
Мартин Латка
ЦЗ
14
Ондржей Блаха
ЦП
32
Вацлав Гладкий
ВР
16
Игор Шукенник
ПП
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Слован - Фиорентина
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Артис
0 : 0
19.09.2026
Слован
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
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