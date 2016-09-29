Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рома - Астра
Рома - Астра: обзор матча 29 сентября 2016
Рома
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа E, 2 тур
4 : 0
Завершен
Астра
15'
К. Строотман
45+2'
Ф. Фасио
47'
Фабрисио (АГ)
55'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Астра
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Мораис
Замена
Жерсон
️️️️
К. Строотман
68'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Б. Перес
63'
61'
Замена
К. Будеску
️️️️
В. Никоарэ
61'
Замена
Д. Никулаэ
️️️️
В. Лазич
Замена
Р. Наингголан
️️️️
М. Салах
57'
ГОЛ! 4:0!
М. Салах
Пас отдал
Ф. Тотти
55'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Фабрисио
47'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Фасио
45'
+2
45'
Замена
Ф. Ловин
️️️️
М. Бубакар
40'
Желтая карточка
Жералду
Желтая карточка
Ф. Тотти
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Строотман
Пас отдал
Ф. Тотти
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
17
Федерико Фасио
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
10
Франческо Тотти
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Мохамед Салах
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Астра
1
Силвиу Лунг
ВР
4
Фабрисио
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЛП
19
Мансали Бубакар
АП
8
Такаюки Сето
ПП
33
Влатко Лазич
ПП
17
Виорел Никоарэ
ПП
7
Денис Алибек
ЦФ
Рома
13
Войцех Щесны
ВР
24
Мустафа Сек
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Алехандро Посо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Астра
12
Георге Гаврилас
ВР
15
Кристиан Орош
ПЗ
20
Флорин Ловин
ЦП
77
Александру Стан
ЦП
10
Константин Будеску
АП
11
Даниэль Флоря
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
3-1-2-3-2
1
Алиссон
17
Фасио
44
Манолас
15
Жуан
5
Паредес
8
Строотман
33
Перес
11
Итурбе
10
Тотти
10
Салах
9
Руис
8
Перотти
4-4-1-1
1
Лунг
22
Сэпунару
13
Мораис
2
Жералду
4
Фабрисио
17
Никоарэ
8
Сето
33
Лазич
80
Тейшейра
19
Бубакар
7
Алибек
10
Салах
44
Наингголан
44
Наингголан
10
Салах
33
Перес
24
Флоренци
24
Флоренци
33
Перес
8
Строотман
8
Жерсон
8
Жерсон
8
Строотман
17
Никоарэ
10
Будеску
10
Будеску
17
Никоарэ
19
Бубакар
20
Ловин
20
Ловин
19
Бубакар
33
Лазич
21
Никулаэ
21
Никулаэ
33
Лазич
Остались в запасе
Рома
Астра
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
11
Алехандро Посо
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
12
Георге Гаврилас
ВР
11
Даниэль Флоря
ЦФ
15
Кристиан Орош
ПЗ
77
Александру Стан
ЦП
Остались в запасе
24
Мустафа Сек
ЦЗ
13
Войцех Щесны
ВР
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
11
Алехандро Посо
ПЗ
Остались в запасе
12
Георге Гаврилас
ВР
11
Даниэль Флоря
ЦФ
15
Кристиан Орош
ПЗ
77
Александру Стан
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Астра
1
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Рома
Астра
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
10:49
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
«Астра» не сыграет с «Амкаром» по причине переноса даты матча
2017.06.24 10:54
2
Лига Европы. «Генк» и «Лион» вышли в следующий раунд
2017.02.24 01:07
Лига Европы. «Шахтер» на выезде переиграл «Сельту», «Лион» разгромил АЗ
2017.02.16 23:00
«Урал» подшутил над букмекерами, заподозрившими клуб в «договорняке»
2017.01.24 12:27
6
Товарищеский матч. «Урал» уступил «Астре»
2017.01.22 14:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+