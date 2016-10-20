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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Цюрих
ФКСБ - Цюрих: обзор матча 20 октября 2016
ФКСБ
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
63'
Б. Голубович
86'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Цюрих
90'
+4
Желтая карточка
Р. Родригес
89'
Желтая карточка
К. Возер
Желтая карточка
А. Тудоре
86'
86'
ГОЛ! 1:1!
М. Коне
Пас отдал
Д. Кавушевич
84'
Замена
А. Маркезано
️️️️
С. Брюннер
Замена
А. Яколиш
️️️️
С. Муниру
83'
Замена
А. Тудоре
️️️️
Б. Голубович
80'
78'
Замена
Д. Кавушевич
️️️️
С. Сарр
73'
Замена
М. Шенбехлер
️️️️
А. Винтер
ГОЛ! 1:0!
Б. Голубович
Пас отдал
А. Попа
63'
62'
Желтая карточка
С. Брюннер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
23
Овидиу Попеску
ЦП
29
Вильям
ЦП
77
Адриан Попа
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
10
Фернандо Болдрин
АП
55
Александру Бурчану
ПП
14
Боян Голубович
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Кай Возер
ЛП
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
29
Саньон Сарр
ЦП
15
Оливер Буфф
ПП
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
ФКСБ
33
Эдуард Станчу
ВР
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
16
Роберт Вылчану
ЦП
19
Аднан Аганович
ЦП
70
Антонио Яколиш
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
2
Николас Штеттлер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
3-5-1-1
1
Ницэ
30
Тамаш
15
Момчилович
14
Тошка
23
Попеску
29
Вильям
77
Попа
70
Муниру
55
Бурчану
10
Болдрин
14
Голубович
3-5-1-1
1
Ванинс
27
Брюннер
22
Кечоевич
13
Неф
15
Буфф
8
Родригес
37
Япи
29
Сарр
41
Возер
7
Винтер
14
Коне
70
Муниру
70
Яколиш
70
Яколиш
70
Муниру
14
Голубович
99
Тудоре
99
Тудоре
14
Голубович
27
Брюннер
19
Маркезано
19
Маркезано
27
Брюннер
7
Винтер
27
Шенбехлер
27
Шенбехлер
7
Винтер
29
Сарр
21
Кавушевич
21
Кавушевич
29
Сарр
Остались в запасе
ФКСБ
Цюрих
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
16
Роберт Вылчану
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
19
Аднан Аганович
ЦП
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
19
Армин Алешевич
ЦЗ
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
2
Николас Штеттлер
ЦЗ
32
Энтони Фавр
ВР
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
2
Габриэль Симьон
ЦЗ
16
Роберт Вылчану
ЦП
33
Эдуард Станчу
ВР
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
19
Аднан Аганович
ЦП
Остались в запасе
19
Армин Алешевич
ЦЗ
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
2
Николас Штеттлер
ЦЗ
32
Энтони Фавр
ВР
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча ФКСБ - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
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Румыния. Лига I, 14 тур
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1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Томаш Богнар
Стадион:
Генча
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