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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Базель
ПСЖ - Базель: обзор матча 19 октября 2016
ПСЖ
19.10.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Базель
40'
А. Ди Мария
62'
Л. Моура
90'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Базель
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Кавани
90'
Замена
Хесе
️️️️
А. Ди Мария
86'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
Б. Матюиди
83'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Моура
81'
78'
Замена
М. Янко
️️️️
С. Ди
76'
Желтая карточка
М. Ланг
70'
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
М. Дельгадо
66'
Желтая карточка
Р. Штеффен
Желтая карточка
А. Рабьо
64'
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
62'
61'
Замена
А. Шпорар
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Э. Кавани
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
20
Серей Ди
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
21
Марк Янко
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
4-3-2-1
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
92
Орье
8
Матюиди
12
Рабьо
6
Верратти
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
3-1-3-2-1
31
Вацлик
5
Ланг
17
Сухи
3
Траоре
3
Баланта
20
Ди
8
Бьярнасон
34
Джака
11
Штеффен
10
Дельгадо
22
Думбия
8
Матюиди
20
Крыховяк
20
Крыховяк
8
Матюиди
7
Моура
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Моура
11
Ди Мария
10
Хесе
10
Хесе
11
Ди Мария
10
Дельгадо
7
Дзуффи
7
Дзуффи
10
Дельгадо
20
Ди
21
Янко
21
Янко
20
Ди
22
Думбия
99
Шпорар
99
Шпорар
22
Думбия
Остались в запасе
ПСЖ
Базель
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Омар Габер
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча ПСЖ - Базель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1 (в повторе, 00:40)
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