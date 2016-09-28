Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Бавария
Атлетико - Бавария: обзор матча 28 сентября 2016
Атлетико
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бавария
35'
Я. Карраско
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Бавария
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Гризманн
90'
+2
86'
Желтая карточка
А. Видаль
Пенальти не реализован!
А. Гризманн
84'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Ф. Торрес
79'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Я. Карраско
72'
66'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Т. Алькантара
62'
Замена
М. Хуммельс
️️️️
Д. Боатенг
59'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
40'
Желтая карточка
Д. Боатенг
ГОЛ! 1:0!
Я. Карраско
Пас отдал
А. Гризманн
35'
33'
Желтая карточка
Т. Алькантара
26'
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
С. Ньигес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
7
Франк Рибери
ЛФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
2
Годин
20
Хуанфран
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
9
Торрес
7
Гризманн
3-1-3-3
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
5
Алаба
88
Мартинес
6
Алькантара
3
Алонсо
23
Видаль
9
Левандовски
13
Мюллер
7
Рибери
7
Гризманн
18
Парти
18
Парти
7
Гризманн
9
Торрес
10
Гайтан
10
Гайтан
9
Торрес
10
Карраско
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Карраско
17
Боатенг
15
Хуммельс
15
Хуммельс
17
Боатенг
6
Алькантара
6
Киммих
6
Киммих
6
Алькантара
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
Остались в запасе
Атлетико
Бавария
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
8
Ренату Саншеш
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Атлетико - Бавария
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Атлетико
Бавария
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Определен игрок года в Азии
Вчера, 19:47
Обама перешел в команду Фернандо Торреса
12 ноября
Мостовой назвал клуб, в котором хотел бы видеть Батракова
11 ноября
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
9 ноября
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
11:18
Бундеслига Германия: шансы «Баварии» и «Кельна» на победу в матче 10 тура
Вчера, 09:18
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+