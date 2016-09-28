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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - ПСЖ
Лудогорец - ПСЖ: обзор матча 28 сентября 2016
Лудогорец
28.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 3
Завершен
ПСЖ
16'
Натанаэль
41'
Б. Матюиди
56'
Э. Кавани
60'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - ПСЖ
90'
+1
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Э. Кавани
88'
Замена
Нани
️️️️
А. Ди Мария
Замена
К. Кешеру
️️️️
Вандерсон
88'
80'
Замена
Г. Крыховяк
️️️️
М. Верратти
Замена
Д. Лукоки
️️️️
В. Мисиджан
74'
60'
ГОЛ! 1:3!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Моура
Пенальти не реализован!
К. Моци
59'
58'
Желтая карточка
Т. Мотта
57'
Желтая карточка
Б. Матюиди
Желтая карточка
Д. Кафу
56'
56'
ГОЛ! 1:2!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
Желтая карточка
Натанаэль
50'
Желтая карточка
С. Дьяков
44'
41'
ГОЛ! 1:1!
Б. Матюиди
Пас отдал
М. Верратти
ГОЛ! 1:0!
Натанаэль
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
18
Светослав Дьяков
ЦП
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ПП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
17
Нани
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-4-1-1
27
Стоянов
25
Минев
27
Моци
25
Натанаэль
19
Паломино
18
Дьяков
12
Анисе
84
Марселиньо
7
Мисиджан
88
Вандерсон
7
Кафу
4-3-2-1
23
Ареоля
92
Орье
5
Маркиньос
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
8
Мотта
6
Верратти
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
7
Мисиджан
9
Лукоки
9
Лукоки
7
Мисиджан
88
Вандерсон
13
Кешеру
13
Кешеру
88
Вандерсон
6
Верратти
20
Крыховяк
20
Крыховяк
6
Верратти
11
Ди Мария
17
Нани
17
Нани
11
Ди Мария
10
Кавани
97
Огустен
97
Огустен
10
Кавани
Остались в запасе
Лудогорец
ПСЖ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
82
Милан Борян
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
82
Милан Борян
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Лудогорец - ПСЖ
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Арена Хувефарма
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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