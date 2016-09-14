Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Маркус Стрембергсон (Евле)

Лион - Динамо

14.09.2016, Среда, 21:45 мск Лион, стадион Жерлан Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 23:50) Лига чемпионов, 1 тур Лион - Динамо
Лига Чемпионов (2011/2012), группа D
6 тур
7 декабря, среда 23:45 Динамо 1:7 Лион
2 тур
27 сентября, вторник 22:45 Лион 2:0 Динамо
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лион 6 2 2 2 5:3 +2 8
...
  • Читайте нас: 