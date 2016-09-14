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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Динамо Загреб
Лион - Динамо Загреб: обзор матча 14 сентября 2016
Лион
14.09.2016, среда, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Загреб
13'
К. Толиссо
49'
Д. Ферри
57'
М. Корне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Динамо Загреб
Желтая карточка
Рафаэл
85'
85'
Замена
А. Гояк
️️️️
Жонас
Замена
Р. Геззаль
️️️️
К. Толиссо
78'
Замена
А. Калулу
️️️️
М. Корне
72'
67'
Замена
М. Шитум
️️️️
П. Машаду
ГОЛ! 3:0!
М. Корне
Пас отдал
К. Толиссо
57'
53'
Замена
И. Фиолич
️️️️
А. Чорич
ГОЛ! 2:0!
Д. Ферри
Пас отдал
М. Корне
49'
41'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
Замена
Л. Тусар
️️️️
М. Гоналон
32'
26'
Желтая карточка
Й. Пиварич
ГОЛ! 1:0!
К. Толиссо
Пас отдал
Рафаэл
13'
4'
Желтая карточка
Жонас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
2
Рафаэл
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Динамо Загреб
1
Адриан Шемпер
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Жонас
ОП
19
Йосип Пиварич
ЦП
24
Домагой Павичич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
55
Паулу Машаду
ПП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
45
Алан Дзабана
ЦФ
15
Альдо Калулу
ЦФ
Динамо Загреб
1
Доминик Ливакович
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
14
Амер Гояк
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
92
Марио Шитум
ЦФ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
4-1-4-1
1
Лопеш
31
Рыбус
21
Морель
2
Янга-Мбива
63
Н'Кулу
25
Гоналон
8
Толиссо
4
Ферри
10
Дардер
2
Рафаэл
70
Корне
3-1-3-1-2
1
Шемпер
30
Стоянович
23
Шильденфельд
32
Бенкович
5
Жонас
55
Машаду
24
Павичич
19
Пиварич
19
Чорич
10
Фернандес
2
Судани
25
Гоналон
29
Тусар
29
Тусар
25
Гоналон
8
Толиссо
18
Геззаль
18
Геззаль
8
Толиссо
70
Корне
15
Калулу
15
Калулу
70
Корне
5
Жонас
14
Гояк
14
Гояк
5
Жонас
19
Чорич
17
Фиолич
17
Фиолич
19
Чорич
55
Машаду
92
Шитум
92
Шитум
55
Машаду
Остались в запасе
Лион
Динамо Загреб
45
Алан Дзабана
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Доминик Ливакович
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Златко Кранчар
Остались в запасе
45
Алан Дзабана
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
Остались в запасе
3
Борна Соса
ЛЗ
1
Доминик Ливакович
ВР
30
Леонардо Сигали
ЦЗ
9
Анхело Энрикес
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Златко Кранчар
Статистика матча Лион - Динамо Загреб
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Стрембергсон
(Евле)
Стадион:
Жерлан
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 23:50)
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