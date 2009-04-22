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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Урал
Металлург Л - Урал: обзор матча 22 апреля 2009
Металлург Л
22.04.2009, среда, 18:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
2 : 1
Завершен
Урал
34'
М. Стефанович (П)
67'
В. Кренделев
55'
В. Шишелов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Урал
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Кутьин
Желтая карточка
А. Такам
Замена
О. Шатов
️️️️
П. Степанец
Замена
Л. Корнилов
️️️️
К. Скрыльников
ГОЛ! 2:1!
В. Кренделев
Замена
М. Костин
️️️️
М. Стефанович
Желтая карточка
Р. Пошкус
Замена
Д. Ивченко
️️️️
А. Гаджибеков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Шишелов
Желтая карточка
А. Гаджибеков
Замена
В. Шишелов
️️️️
М. Поворов
Замена
А. Щаницин
️️️️
И. Смольников
Замена
А. Такам
️️️️
М. Обозный
Желтая карточка
А. Солосин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Стефанович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
11
Максим Обозный
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
36
Константин Скрыльников
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
9
Робертас Пошкус
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Металлург Л
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
10
Михаил Костин
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
0
Анук Такам
ЦФ
Урал
18
Лев Корнилов
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
3-2-2
1
Шамрин
0
Стефанович
2
Сыропятов
9
Фомичев
19
Журавлев
45
Косенко
48
Кутьин
11
Обозный
3-3-1-2
1
Солосин
58
Ойеволе
2
Поворов
28
Климавичус
8
Смольников
10
Фидлер
34
Кацалапов
36
Скрыльников
9
Пошкус
9
Мамтов
0
Стефанович
10
Костин
10
Костин
0
Стефанович
3
Гаджибеков
2
Ивченко
2
Ивченко
3
Гаджибеков
48
Кутьин
10
Григорян
10
Григорян
48
Кутьин
11
Обозный
0
Такам
0
Такам
11
Обозный
36
Скрыльников
18
Корнилов
18
Корнилов
36
Скрыльников
2
Поворов
55
Шишелов
55
Шишелов
2
Поворов
8
Смольников
13
Щаницин
13
Щаницин
8
Смольников
4
Степанец
27
Шатов
27
Шатов
4
Степанец
Остались в запасе
Металлург Л
Урал
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Металлург Л - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
6000 из 14940 зрителей (40%)
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