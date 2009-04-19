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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Cибирь
Металлург Л - Cибирь: обзор матча 19 апреля 2009
Металлург Л
19.04.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 5 тур
0 : 0
Завершен
Cибирь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Cибирь
Замена
А. Аравин
️️️️
А. Житников
Замена
И. Телегин
️️️️
А. Журавлев
Замена
С. Семененко
️️️️
С. Шумилин
Замена
Е. Шамрин
️️️️
Д. Алексеев
Красная карточка
М. Горак
Замена
Д. Ивченко
️️️️
Н. Иванов
Замена
С. Шумилин
️️️️
А. Медведев
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Такам
Желтая карточка
Н. Иванов
Желтая карточка
И. Шестаков
Замена
М. Горак
️️️️
Д. Бухряков
Желтая карточка
Д. Бухряков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
45
Дмитрий Косенко
ПЗ
0
Анук Такам
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Cибирь
1
Сергей Чепчугов
ВР
2
Николай Самойлов
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
17
Денис Бухряков
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
9
Александр Шуленин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
52
Евгений Зиновьев
ПП
13
Алексей Медведев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
10
Илья Телегин
ЦП
10
Артур Григорян
ЦФ
Cибирь
2
Алексей Аравин
ЛЗ
0
Семен Семененко
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
99
Сергей Шумилин
ЦФ
3-2-2
0
Алексеев
6
Иванов
9
Фомичев
2
Сыропятов
19
Журавлев
45
Косенко
48
Кутьин
0
Такам
3-2-2-1-2
1
Чепчугов
2
Самойлов
17
Бухряков
4
Выходил
15
Житников
3
Молош
52
Зиновьев
9
Шуленин
22
Шестаков
11
Дегтярев
13
Медведев
6
Иванов
2
Ивченко
2
Ивченко
6
Иванов
19
Журавлев
10
Телегин
10
Телегин
19
Журавлев
0
Такам
10
Григорян
10
Григорян
0
Такам
0
Алексеев
1
Шамрин
1
Шамрин
0
Алексеев
Шумилин
0
Семененко
0
Семененко
Шумилин
13
Медведев
99
Шумилин
99
Шумилин
13
Медведев
15
Житников
2
Аравин
2
Аравин
15
Житников
17
Бухряков
70
Горак
70
Горак
17
Бухряков
Остались в запасе
Металлург Л
Cибирь
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Металлург Л - Cибирь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Посещаемость:
4000 из 14940 зрителей (26%)
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