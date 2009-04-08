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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чита - Салют
Чита - Салют: обзор матча 08 апреля 2009
Чита
08.04.2009, среда, 12:00
Россия. Первый дивизион, 3 тур
1 : 3
Завершен
Салют
29'
И. Нагибин
55'
Е. Шипицин
56'
А. Отюцкий
83'
Р. Сурнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чита - Салют
Желтая карточка
М. Шевченко
Замена
В. Селецкий
️️️️
Г. Богю
ГОЛ! 1:3!
Р. Сурнев
Замена
В. Ланько
️️️️
А. Куликов
Замена
В. Беличенко
️️️️
С. Щеглов
Замена
Д. Ткачук
️️️️
А. Порошин
Замена
Р. Сурнев
️️️️
Е. Шелютов
Желтая карточка
А. Отюцкий
Замена
К. Ионов
️️️️
С. Хабаров
ГОЛ! 1:2!
А. Отюцкий
ГОЛ! 1:1!
Е. Шипицин
Желтая карточка
А. Агрофенин
Замена
А. Бекетов
️️️️
В. Лешонок
ГОЛ! 1:0!
И. Нагибин
Желтая карточка
С. Кушов
Желтая карточка
И. Лесков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чита
32
Александр Бодялов
ВР
88
Андрей Синицын
ВР
7
Михаил Ванев
ЦЗ
2
Иван Лесков
ЦЗ
30
Анатолий Агрофенин
ЦЗ
0
Максим Крейсман
ЦП
8
Сергей Щеглов
ЦП
10
Владимир Булатенко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
0
Георге Богю
ЦФ
Салют
16
Сергей Котов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
4
Андрей Отюцкий
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
5
Сергей Кушов
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
0
Евгений Шелютов
ЦФ
0
Андрей Порошин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Чита
26
Виталий Беличенко
ЦЗ
14
Виталий Селецкий
ЦП
11
Константин Ионов
ЦФ
Салют
31
Денис Ткачук
ЛВ
2
Роман Сурнев
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
0
Виталий Ланько
ЦФ
3-5-1
32
Бодялов
7
Ванев
2
Лесков
30
Агрофенин
0
Крейсман
8
Щеглов
10
Булатенко
9
Нагибин
20
Хабаров
0
Богю
4-4-2
16
Котов
13
Марков
4
Отюцкий
91
Куликов
17
Старков
7
Шевченко
5
Кушов
25
Шипицин
9
Лешонок
0
Порошин
0
Шелютов
8
Щеглов
26
Беличенко
26
Беличенко
8
Щеглов
20
Хабаров
11
Ионов
11
Ионов
20
Хабаров
0
Богю
14
Селецкий
14
Селецкий
0
Богю
91
Куликов
0
Ланько
0
Ланько
91
Куликов
0
Шелютов
2
Сурнев
2
Сурнев
0
Шелютов
9
Лешонок
7
Бекетов
7
Бекетов
9
Лешонок
0
Порошин
31
Ткачук
31
Ткачук
0
Порошин
Остались в запасе
Чита
Салют
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Чита - Салют
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Чита
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чертаново
3 : 0
12.08.2026
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 10 тур
Чертаново
2 : 0
05.06.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 9 тур
Олимп-Долгопрудный-2
2 : 2
28.05.2022
Чита
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 8 тур
Чита
3 : 1
21.05.2022
Химик
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 7 тур
Чита
1 : 2
14.05.2022
Торпедо Вл
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Стадион:
Локомотив
Посещаемость:
7200 из 10200 зрителей (70%)
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