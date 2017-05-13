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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Вадуц
Санкт-Галлен - Вадуц: обзор матча 13 мая 2017
Санкт-Галлен
13.05.2017, суббота, 21:00
Швейцария. Суперлига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Вадуц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Вадуц
90'
Желтая карточка
Ф. Мунтвилер
Желтая карточка
М. Мутш
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
15
Арлинд Айети
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
19
Марио Мутш
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Вадуц
21
Аксель Боргман
ЦЗ
3
Симоне Гриппо
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
7
Альбион Авдияй
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Санкт-Галлен
1
Деян Стоянович
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
13
Лукас Куэто
ЦФ
Вадуц
8
Диего Сикконе
ЦП
3-2
1
Лопар
5
Гелми
15
Айети
9
Алексич
19
Мутш
70
Араторе
1-4-1
21
Боргман
4
Хаслер
7
Кукурузович
27
Мунтвилер
3
Гриппо
7
Авдияй
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Вадуц
13
Лукас Куэто
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
8
Диего Сикконе
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Остались в запасе
13
Лукас Куэто
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Остались в запасе
8
Диего Сикконе
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Статистика матча Санкт-Галлен - Вадуц
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
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Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
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2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
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Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
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Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Вадуц
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- : -
22.11.2026
Вадуц
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
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Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Информация о матче
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