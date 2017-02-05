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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Вадуц - Санкт-Галлен
Вадуц - Санкт-Галлен: обзор матча 05 февраля 2017
Вадуц
05.02.2017, воскресенье, 15:45
Швейцария. Суперлига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Галлен
83'
М. Костанцо
40'
А. Айети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вадуц - Санкт-Галлен
89'
Желтая карточка
А. Висс
ГОЛ! 1:1!
М. Костанцо
83'
Желтая карточка
А. Авдияй
70'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. Бургмайер
45'
42'
Желтая карточка
М. Араторе
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Айети
Желтая карточка
Ф. Мунтвилер
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вадуц
21
Аксель Боргман
ЦЗ
8
Диего Сикконе
ЦП
3
Симоне Гриппо
ЦП
16
Морено Костанцо
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
27
Филипп Мунтвилер
ЦП
11
Франц Бургмайер
ЦП
7
Альбион Авдияй
ЦФ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
70
Марко Араторе
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Вадуц
1
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
Санкт-Галлен
1
Деян Стоянович
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Ален Висс
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
13
Лукас Куэто
ЦФ
1-5-2-1
21
Боргман
4
Хаслер
7
Кукурузович
27
Мунтвилер
11
Бургмайер
16
Костанцо
3
Гриппо
8
Сикконе
7
Авдияй
3-1
1
Лопар
30
Хефти
5
Гелми
15
Айети
70
Араторе
11
Бургмайер
11
Шурпф
11
Шурпф
11
Бургмайер
Остались в запасе
Вадуц
Санкт-Галлен
1
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
13
Лукас Куэто
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Ален Висс
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Петер Йеле
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
Остались в запасе
13
Лукас Куэто
ЦФ
1
Деян Стоянович
ВР
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
6
Ален Висс
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Алессандро Манджарратти
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Вадуц - Санкт-Галлен
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
- : -
22.11.2026
Вадуц
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Вадуц
1 : 2
20.09.2026
Тун
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
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2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
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