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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Орел
Авангард - Орел: обзор матча 25 августа 2016
Авангард
25.08.2016, четверг, 18:30
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 6 тур
0 : 0
Завершен
Орел
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Статистика матча Авангард - Орел
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Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
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Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
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Сатурн
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18.10.2026
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Авангард
0 : 0
10.10.2026
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4 : 0
04.10.2026
Авангард
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
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