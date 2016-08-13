Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Максим Сутормин (Нижний Тагил)
Материалы

Урал (мол) - ЦСКА (мол)

13.08.2016, Суббота, 09:00 мск Россия. Молодежное первенство, 3 тур Урал (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг 10:00 Урал (мол) 3:4 ЦСКА (мол)
12 тур
16 октября, пятница 15:00 ЦСКА (мол) 2:0 Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство (2014/2015)
26 тур
3 мая, воскресенье 15:00 ЦСКА (мол) 1:2 Урал (мол)
9 тур
26 сентября, пятница 13:00 Урал (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 4:1 Урал (мол)
1 тур
16 июля, вторник 16:00 Урал (мол) 0:3 ЦСКА (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М (мол) 30 21 5 4 78:29 +49 68
2. ЦСКА (мол) 30 20 6 4 64:22 +42 66
3. Зенит (мол) 30 16 6 8 64:36 +28 54
4. Краснодар (мол) 30 15 6 9 68:42 +26 51
5. Локомотив (мол) 30 15 6 9 61:43 +18 51
6. Ахмат (мол) 30 15 6 9 50:34 +16 51
7. Рубин (мол) 30 12 11 7 48:46 +2 47
8. Анжи (мол) 30 13 3 14 49:56 -7 42
9. Арсенал Т (мол) 30 9 7 14 38:44 -6 34
10. Кр. Советов (мол) 30 8 9 13 27:50 -23 33
11. Томь (мол) 30 7 10 13 43:58 -15 31
12. Ростов (мол) 30 8 6 16 35:52 -17 30
13. Оренбург (мол) 30 6 12 12 32:46 -14 30
14. Урал (мол) 30 6 11 13 38:60 -22 29
15. Уфа (мол) 30 4 9 17 28:70 -42 21
16. Амкар (мол) 30 3 11 16 30:65 -35 20
...
  • Читайте нас: 