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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 24 мая 2009
Арсенал
24.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
4 : 1
Завершен
Сток Сити
13'
Д. Битти (АГ)
17'
Р. ван Перси (П)
19'
А. Диаби
45'
Р. ван Перси
32'
Р. Фуллер (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
Замена
️️️️
Б. Санья
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Т. Уолкотт
ГОЛ! 4:1!
Р. ван Перси
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Фуллер
Замена
Т. Соренсен
️️️️
С. Симонсен
ГОЛ! 3:0!
А. Диаби
19'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. ван Перси
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Битти
13'
Желтая карточка
Н. Денилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
25
Абдулайе Файе
ЛЗ
28
Энди Уилкинсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ПЗ
15
Салиф Диао
ЛП
11
Лиам Лоуренс
ЦП
5
Рори Делап
ЦП
12
Гленн Уилэн
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Арсенал
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
4-5-1
1
Манноне
3
Гиббс
8
Сонг
2
Туре
3
Санья
28
Аршавин
4
Фабрегас
15
Денилсон
5
Диаби
32
Уолкотт
32
ван Перси
3-4-2
1
Симонсен
17
Шоукросс
28
Уилкинсон
25
Файе
12
Уилэн
11
Лоуренс
5
Делап
15
Диао
19
Фуллер
44
Битти
32
Уолкотт
32
Бендтнер
32
Бендтнер
32
Уолкотт
1
Симонсен
29
Соренсен
29
Соренсен
1
Симонсен
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
3
Дэнни Пью
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Остались в запасе
3
Дэнни Пью
ЛЗ
31
Ибрахима Сонко
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:55 (прямая)
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