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АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Ливерпуль
Вест Бромвич - Ливерпуль: обзор матча 17 мая 2009
Вест Бромвич
17.05.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
28'
С. Джеррард
64'
Д. Кейт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Ливерпуль
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Й. Бенаюн
Замена
Р. Бабел
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Л. Мур
️️️️
Ю. Мулумбу
ГОЛ! 0:2!
Д. Кейт
Замена
Б. Валеро
️️️️
Ш. Мартис
Замена
Х. Алонсо
️️️️
Х. Маскерано
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ! 0:1!
С. Джеррард
Желтая карточка
Д. Грининг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
0
Дин Кили
ВР
51
Джанни Зуиверлон
ЛЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Шелтон Мартис
ЦЗ
4
Райан Донк
ПЗ
11
Крис Брант
ЛП
10
Роберт Корен
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
10
Хуан Карлос Менсегес
ПП
14
Джонатан Грининг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
АП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
27
Люк Мур
ЦФ
20
Джей Симпсон
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
4-4-1
0
Кили
51
Зуиверлон
13
Ольссон
4
Мартис
4
Донк
11
Брант
10
Корен
21
Мулумбу
10
Менсегес
14
Грининг
4-4-1-1
25
Рейна
2
Инсуа
22
Аггер
23
Каррагер
5
Арбелоа
7
Кейт
14
Маскерано
6
Лейва
51
Бенаюн
8
Джеррард
9
Торрес
4
Мартис
6
Валеро
6
Валеро
4
Мартис
21
Мулумбу
27
Мур
27
Мур
21
Мулумбу
14
Маскерано
3
Алонсо
3
Алонсо
14
Маскерано
51
Бенаюн
89
Н'Гог
89
Н'Гог
51
Бенаюн
9
Торрес
8
Бабел
8
Бабел
9
Торрес
Остались в запасе
Вест Бромвич
Ливерпуль
33
Скотт Карсон
ВР
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
20
Джей Симпсон
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
77
Альберт Риера
ЛП
3
Андреа Доссена
ЛП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вест Бромвич - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Хоуторнс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
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