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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 14 марта 2009
Манчестер Юнайтед
14.03.2009, суббота, 15:45
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 4
Завершен
Ливерпуль
24'
К. Роналду (П)
28'
Ф. Торрес
45'
С. Джеррард (П)
77'
Ф. Аурелио
90'
А. Доссена
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
ГОЛ! 1:4!
А. Доссена
ГОЛ! 1:3!
Ф. Аурелио
Красная карточка
Н. Видич
Желтая карточка
М. Шкртел
Желтая карточка
Х. Маскерано
Желтая карточка
Э. ван дер Сар
+1
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Джеррард
Желтая карточка
Р. Фердинанд
Желтая карточка
Д. Каррагер
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Эдвин ван дер Сар
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
32
Уэйн Руни
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
4
Сами Хююпя
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
6
Фабио Аурелио
ПЗ
7
Дирк Кейт
ЛП
8
Стивен Джеррард
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
77
Альберт Риера
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
4-3-3
1
ван дер Сар
27
Эвра
15
Видич
5
Фердинанд
16
О'Ши
33
Пак Джи Сун
28
Андерсон
16
Кэррик
7
Роналду
32
Руни
32
Тевес
4-5-1
25
Рейна
6
Аурелио
23
Каррагер
37
Шкртел
4
Хююпя
77
Риера
8
Джеррард
6
Лейва
14
Маскерано
7
Кейт
9
Торрес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
12
Бен Фостер
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Даррен Флетчер
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
17
Нани
ЛВ
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 15:40 (прямая)
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