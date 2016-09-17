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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Спартак-Нальчик
Спартак-2 - Спартак-Нальчик: обзор матча 17 сентября 2016
Спартак-2
17.09.2016, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
0 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Спартак-Нальчик
85'
Замена
Ш. Мухаммад
️️️️
Н. Дроздов
Желтая карточка
А. Самсонов
79'
78'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Гугуев
Замена
З. Бакаев
️️️️
А. Федчук
78'
69'
Замена
А. Соблиров
️️️️
А. Богатырев
Замена
В. Пантелеев
️️️️
К. Савичев
67'
62'
Желтая карточка
Д. Войнов
57'
Замена
А. Кузнецов
️️️️
Х. Ахриев
Желтая карточка
А. Зуев
52'
Замена
А. Зуев
️️️️
Д. Кутин
46'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Давыдов
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Спартак-Нальчик
1
Антон Антипов
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
88
Залим Макоев
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
34
Никита Дроздов
ОП
21
Хасан Ахриев
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
26
Альберт Богатырев
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
9
Магомед Гугуев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
96
Александр Лихачев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
Спартак-Нальчик
12
Артем Орсаев
ВР
48
Александр Марченко
ЦЗ
7
Астемир Соблиров
ЦЗ
91
Андрей Кузнецов
ПЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-3-3
30
Песьяков
4
Савичев
22
Хомуха
15
Пуцко
5
Кутин
2
Шанбиев
52
Леонтьев
8
Самсонов
77
Мелкадзе
88
Давыдов
10
Федчук
4-1-3-2
1
Антипов
3
Мурачев
88
Макоев
4
Дашаев
5
Семенов
34
Дроздов
21
Ахриев
21
Войнов
26
Богатырев
9
Гугуев
9
Бажев
5
Кутин
17
Зуев
17
Зуев
5
Кутин
4
Савичев
83
Пантелеев
83
Пантелеев
4
Савичев
88
Давыдов
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Давыдов
10
Федчук
77
Бакаев
77
Бакаев
10
Федчук
26
Богатырев
7
Соблиров
7
Соблиров
26
Богатырев
21
Ахриев
91
Кузнецов
91
Кузнецов
21
Ахриев
34
Дроздов
17
Мухаммад
17
Мухаммад
34
Дроздов
9
Гугуев
33
Ахъядов
33
Ахъядов
9
Гугуев
Остались в запасе
Спартак-2
Спартак-Нальчик
96
Александр Лихачев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
96
Александр Лихачев
ЦЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
47
Михаил Филиппов
ВР
Остались в запасе
48
Александр Марченко
ЦЗ
12
Артем Орсаев
ВР
14
Алим Каркаев
ЛП
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Спартак-2 - Спартак-Нальчик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
академии "Спартак"
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