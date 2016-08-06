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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Спартак-2
Шинник - Спартак-2: обзор матча 06 августа 2016
Шинник
06.08.2016, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
4 : 0
Завершен
Спартак-2
33'
М. Султонов
50'
М. Лаук
85'
Э. Низамутдинов
90'
А. Митасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Спартак-2
ГОЛ! 4:0!
А. Митасов
90'
ГОЛ! 3:0!
Э. Низамутдинов
85'
76'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самсонов
71'
Вторая желтая
К. Щербаков
Замена
К. Троянов
️️️️
Р. Нетфуллин
68'
63'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
А. Федчук
Замена
В. Ослоновский
️️️️
М. Лаук
61'
58'
Замена
И. Леонтьев
️️️️
Г. Мелкадзе
ГОЛ! 2:0!
М. Лаук
50'
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
П. Яковлев
Замена
М. Земсков
️️️️
И. Подоляк
46'
44'
Желтая карточка
К. Щербаков
41'
Желтая карточка
А. Самсонов
ГОЛ! 1:0!
М. Султонов
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
15
Валерий Цховребов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
17
Тарас Царикаев
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
20
Иван Подоляк
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Шинник
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
17
Артур Мугинов
ЦП
37
Владислав Ослоновский
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
4
Константин Савичев
ПЗ
19
Александр Руденко
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
77
Зелимхан Бакаев
АП
4-1-1-2-2
16
Яшин
15
Цховребов
5
Евсеев
24
Гоцук
97
Ятченко
17
Царикаев
52
Нетфуллин
10
Лаук
28
Султонов
81
Низамутдинов
20
Подоляк
3-3-1-3
47
Филиппов
18
Паршивлюк
13
Гранат
3
Щербаков
2
Шанбиев
99
Гулиев
8
Самсонов
91
Яковлев
10
Федчук
88
Давыдов
77
Мелкадзе
52
Нетфуллин
79
Троянов
79
Троянов
52
Нетфуллин
10
Лаук
37
Ослоновский
37
Ослоновский
10
Лаук
20
Подоляк
8
Земсков
8
Земсков
20
Подоляк
10
Лаук
9
Митасов
9
Митасов
10
Лаук
8
Самсонов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Самсонов
77
Мелкадзе
52
Леонтьев
52
Леонтьев
77
Мелкадзе
10
Федчук
83
Пантелеев
83
Пантелеев
10
Федчук
91
Яковлев
77
Бакаев
77
Бакаев
91
Яковлев
Остались в запасе
Шинник
Спартак-2
17
Артур Мугинов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
4
Константин Савичев
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
17
Артур Мугинов
ЦП
1
Александр Малышев
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
Остались в запасе
4
Константин Савичев
ПЗ
16
Владислав Терешкин
ВР
19
Александр Руденко
ЛВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Шинник - Спартак-2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Шинник
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