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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Бромвич
Манчестер Сити - Вест Бромвич: обзор матча 16 мая 2017
Манчестер Сити
16.05.2017, вторник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Вест Бромвич
27'
Г. Жезус
29'
К. Де Брюйне
57'
Я. Туре
87'
Х. Робсон-Кану
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Бромвич
87'
ГОЛ! 3:1!
Х. Робсон-Кану
Пас отдал
А. Ньом
Замена
Фернандо
️️️️
Я. Туре
81'
Замена
Д. Стоунз
️️️️
В. Компани
77'
71'
Замена
Х. Робсон-Кану
️️️️
Х. Саломон Рондон
Желтая карточка
Л. Сане
70'
65'
Замена
Д. Моррисон
️️️️
Д. Ливермор
Замена
П. Хавьер Сабалета
️️️️
Д. Сильва
62'
ГОЛ! 3:0!
Я. Туре
Пас отдал
С. Агуэро
57'
52'
Желтая карточка
К. Доусон
52'
Замена
Д. МакКлин
️️️️
М. Уилсон
51'
Желтая карточка
Н. Шадли
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Г. Жезус
29'
ГОЛ! 1:0!
Г. Жезус
Пас отдал
К. Де Брюйне
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
42
Яя Туре
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
21
Давид Сильва
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
22
Клаудио Якоб
ОП
11
Крис Брант
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
89
Насер Шадли
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандо
ОП
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
4
Хол Робсон-Кану
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Кабальеро
11
Коларов
4
Компани
30
Отаменди
42
Туре
5
Фернандиньо
11
Де Брюйне
21
Сильва
10
Сане
10
Агуэро
9
Жезус
4-2-3-1
12
Фостер
12
Ньом
15
Доусон
35
Эванс
36
Уилсон
8
Ливермор
22
Якоб
89
Шадли
24
Флетчер
11
Брант
23
Рондон
4
Компани
6
Стоунз
6
Стоунз
4
Компани
21
Сильва
5
Сабалета
5
Сабалета
21
Сильва
42
Туре
5
Фернандо
5
Фернандо
42
Туре
8
Ливермор
7
Моррисон
7
Моррисон
8
Ливермор
36
Уилсон
16
МакКлин
16
МакКлин
36
Уилсон
23
Рондон
4
Робсон-Кану
4
Робсон-Кану
23
Рондон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Бромвич
1
Ангус Ганн
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
12
Кейн Уилсон
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Бромвич
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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