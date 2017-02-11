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Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Манчестер Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 11 февраля 2017
Манчестер Юнайтед
11.02.2017, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Уотфорд
32'
Х. Мата
60'
А. Марсьяль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Уотфорд
Желтая карточка
Л. Валенсия
90'
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
89'
83'
Замена
И. Саксесс
️️️️
К. Кэткарт
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
А. Марсьяль
81'
74'
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
М. Сарате
Замена
М. Феллайни
️️️️
Х. Мата
72'
ГОЛ! 2:0!
А. Марсьяль
60'
45'
Замена
Д. Янмат
️️️️
М. Бритос
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
21
Андер Эррера
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Этьенн Капу
ОП
8
Том Клеверли
ОП
9
Мауро Сарате
ПП
14
Трой Дини
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
77
Джесси Лингард
ЛВ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Уотфорд
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
3-4-1-2
43
Де Хеа
17
Блинд
3
Байи
6
Смоллинг
25
Валенсия
22
Мхитарян
8
Погба
21
Эррера
64
Мата
9
Марсьяль
11
Ибрагимович
3-4-1-2
1
Гомес
4
Кабуль
20
Кэткарт
4
Предль
3
Бритос
6
Капу
8
Клеверли
25
Холебас
9
Сарате
99
Ньянг
14
Дини
64
Мата
25
Феллайни
25
Феллайни
64
Мата
9
Марсьяль
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
3
Бритос
22
Янмат
22
Янмат
3
Бритос
9
Сарате
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
9
Сарате
20
Кэткарт
90
Саксесс
90
Саксесс
20
Кэткарт
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
16
Майкл Кэррик
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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