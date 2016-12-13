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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Арсенал
Эвертон - Арсенал: обзор матча 13 декабря 2016
Эвертон
13.12.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
44'
Ш. Коулмен
86'
Э. Уилльямс
20'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Арсенал
Вторая желтая
Ф. Ягиелка
90'
+3
Замена
Р. Мори
️️️️
Д. МакКарти
90'
88'
Замена
Лукас
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 2:1!
Э. Уилльямс
Пас отдал
Р. Баркли
86'
84'
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
Д. Калверт-Льюин
️️️️
Э. Валенсия
79'
71'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
71'
Замена
А. Ивоби
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
К. Миральяс
️️️️
А. Леннон
68'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Коулмен
Пас отдал
Л. Бэйнс
44'
Желтая карточка
Д. МакКарти
42'
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Санчес
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Росс Баркли
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ПП
12
Аарон Леннон
ЛФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
13
Эннер Валенсия
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Эвертон
1
Жоэль
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
4-1-2-3
1
Стекеленбург
3
Бэйнс
5
Уилльямс
19
Ягиелка
23
Коулмен
5
Гуйе
6
Баркли
16
МакКарти
12
Леннон
9
Лукаку
13
Валенсия
4-2-1-2-1
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
3
Паулиста
18
Монреаль
34
Джака
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
10
Озил
4
Санчес
13
Валенсия
9
Калверт-Льюин
9
Калверт-Льюин
13
Валенсия
16
МакКарти
26
Мори
26
Мори
16
МакКарти
12
Леннон
87
Миральяс
87
Миральяс
12
Леннон
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
13
Коклен
7
Лукас
7
Лукас
13
Коклен
Остались в запасе
Эвертон
Арсенал
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Эвертон - Арсенал
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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