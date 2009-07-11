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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 11 июля 2009
Амкар-Пермь
11.07.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Динамо
6'
Н. Жиляев
11'
Д. Белоруков
22'
В. Гришин
67'
Д. Колодин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
+2
Желтая карточка
К. Комбаров
Замена
А. Померко
️️️️
Г. Пеев
Желтая карточка
Л. Фернандес
Замена
А. Померко
️️️️
Н. Жиляев
ГОЛ! 3:1!
Д. Колодин
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
И. Черенчиков
Замена
М. Афанасьев
️️️️
Ж. Карлос
Замена
В. Свежов
️️️️
А. Ропотан
Желтая карточка
А. Ропотан
Желтая карточка
Н. Жиляев
Желтая карточка
З. Сираков
ГОЛ! 3:0!
В. Гришин
ГОЛ! 2:0!
Д. Белоруков
Пас отдал
Ж. Карлос
11'
ГОЛ! 1:0!
Н. Жиляев
Пас отдал
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
7
Георги Пеев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
19
Адриан Ропотан
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Вильям
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
28
Гришин
21
Белоруков
79
Черенчиков
14
Сираков
9
Жиляев
18
Дринчич
13
Новакович
7
Пеев
20
Жеан Карлос
81
Сикимич
4-4-2
30
Габулов
9
Комбаров
6
Фернандес
13
Гранат
8
Колодин
19
Ропотан
25
Хохлов
26
Уилкшир
23
Комбаров
9
Кокорин
11
Кержаков
9
Жиляев
20
Померко
20
Померко
9
Жиляев
20
Жеан Карлос
77
Афанасьев
77
Афанасьев
20
Жеан Карлос
19
Ропотан
6
Свежов
6
Свежов
19
Ропотан
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
6
Вильям
АП
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
66
Йован Танасиевич
ПЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев
А. Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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