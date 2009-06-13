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Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 13 июня 2009
Динамо
13.06.2009, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
34'
А. Кержаков (П)
2'
Х. Драман
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
Л. Уилкшир
Желтая карточка
А. Касаев
Замена
Д. Горбушин
️️️️
А. Касаев
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Тлисов
Замена
А. Ропотан
️️️️
В. Свежов
Замена
А. Байрыев
️️️️
Х. Драман
Замена
А. Кокорин
️️️️
Й. Танасиевич
Желтая карточка
Х. Драман
Желтая карточка
А. Кержаков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Засеев
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Драман
Пас отдал
А. Топчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
26
Люк Уилкшир
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
34
Андрей Ушенин
ЦП
8
Артур Тлисов
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
АП
11
Алан Касаев
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
30
Алексей Кучук
ЦП
4-1-4-1
30
Габулов
8
Колодин
6
Фернандес
13
Гранат
66
Танасиевич
25
Хохлов
23
Комбаров
6
Свежов
26
Уилкшир
9
Комбаров
11
Кержаков
4-4-1-1
62
Ботвиньев
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
98
Боавентура
11
Касаев
34
Ушенин
8
Тлисов
0
Драман
10
Топчу
15
Траоре
6
Свежов
19
Ропотан
19
Ропотан
6
Свежов
66
Танасиевич
9
Кокорин
9
Кокорин
66
Танасиевич
11
Касаев
9
Горбушин
9
Горбушин
11
Касаев
8
Тлисов
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
8
Тлисов
0
Драман
28
Байрыев
28
Байрыев
0
Драман
Остались в запасе
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
30
Алексей Кучук
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
30
Алексей Кучук
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
В.Булыгин (Волгоград)
С.Пантелеев (Тула)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая); "Спорт" 21:25 (в записи)
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