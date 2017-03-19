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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лион
ПСЖ - Лион: обзор матча 19 марта 2017
ПСЖ
19.03.2017, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 30 тур
2 : 1
Завершен
Лион
34'
А. Рабьо
40'
Ю. Дракслер
6'
А. Ляказетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лион
Замена
Т. Мотта
️️️️
М. Верратти
89'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Пасторе
79'
77'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Депай
64'
Желтая карточка
М. Гоналон
64'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Б. Матюиди
️️️️
Ю. Дракслер
54'
52'
Замена
С. Дардер
️️️️
А. Ляказетт
ГОЛ! 2:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Х. Пасторе
40'
ГОЛ! 1:1!
А. Рабьо
Пас отдал
Х. Пасторе
34'
Желтая карточка
Э. Кавани
20'
Желтая карточка
А. Рабьо
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
Рафаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
8
Тиаго Мотта
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Лукас Моура
ПВ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
4-2-3-1
1
Трапп
17
Максвелл
3
Силва
5
Маркиньос
92
Орье
6
Верратти
12
Рабьо
7
Дракслер
15
Пасторе
11
Ди Мария
10
Кавани
4-1-1-2-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Янга-Мбива
21
Морель
4
Дьякаби
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Фекир
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
10
Депай
6
Верратти
8
Мотта
8
Мотта
6
Верратти
7
Дракслер
8
Матюиди
8
Матюиди
7
Дракслер
15
Пасторе
7
Моура
7
Моура
15
Пасторе
10
Депай
70
Корне
70
Корне
10
Депай
28
Вальбуэна
18
Геззаль
18
Геззаль
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
10
Дардер
10
Дардер
91
Ляказетт
Остались в запасе
ПСЖ
Лион
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
13
Кристоф Жалле
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча ПСЖ - Лион
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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