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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Крылья Советов
Спартак-Нальчик - Крылья Советов: обзор матча 24 мая 2009
Спартак-Нальчик
24.05.2009, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Крылья Советов
45'
И. Ярошик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Крылья Советов
Замена
А. Феррейра
️️️️
А. Машуков
Замена
О. Бом Сок
️️️️
Т. Калачев
Замена
️️️️
В. Игнатьев
Желтая карточка
М. Джудович
Желтая карточка
Я. Коллер
Желтая карточка
В. Кисенков
Замена
В. Кулик
️️️️
Е. Савин
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Замена
А. Концевой
️️️️
К. Берхамов
ГОЛ! 0:1!
И. Ярошик
Пас отдал
Т. Калачев
Желтая карточка
М. Бикмаев
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Ф. Мартин Пароди
Желтая карточка
А. Машуков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
13
Казбек Гетериев
ЛП
15
Аслан Машуков
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
31
Леандро
ПП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
2
Тимофей Калачев
ЛП
0
Иван Таранов
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак-Нальчик
30
Давид Лория
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
0
О Бом Сок
ПЗ
2
Денис Ковба
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
4-4-2
1
Хомич
33
Ятченко
20
Джудович
25
Амисулашвили
15
Кисенков
13
Гетериев
15
Машуков
7
Берхамов
31
Леандро
15
Калимуллин
0
Пароди
4-4-2
31
Лобос
49
Шишкин
39
Ярошик
63
Белозеров
3
Леилтон
20
Аджинджал
0
Таранов
19
Иванов
2
Калачев
0
Коллер
99
Савин
15
Машуков
5
Феррейра
5
Феррейра
15
Машуков
0
Пароди
75
Бикмаев
75
Бикмаев
0
Пароди
7
Берхамов
80
Концевой
80
Концевой
7
Берхамов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
2
Калачев
0
О Бом Сок
0
О Бом Сок
2
Калачев
99
Савин
55
Кулик
55
Кулик
99
Савин
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Крылья Советов
30
Давид Лория
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
98
Александр Будаков
ВР
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Давид Лория
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
11
Роман Концедалов
ЦП
Остались в запасе
98
Александр Будаков
ВР
2
Денис Ковба
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак-Нальчик - Крылья Советов
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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