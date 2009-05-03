Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Кубань (ЛФЛ)
Химки - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 03 мая 2009
Химки
03.05.2009, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
10'
А. Антипенко
72'
М. Жавнерчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Кубань (ЛФЛ)
Замена
М. Шимич
️️️️
В. Будянский
Замена
А. Ушенин
️️️️
А. Тлисов
Замена
О. Самсонов
️️️️
Б. Киракосян
ГОЛ! 1:1!
М. Жавнерчик
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Желтая карточка
Б. Киракосян
Желтая карточка
Х. Драман
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
А. Хагуш
Замена
С. Пилипчук
️️️️
И. Максимов
+4
Желтая карточка
Д. Траоре
Желтая карточка
В. Головатенко
ГОЛ! 1:0!
А. Антипенко
Пас отдал
Д. Блатняк
10'
0'
Замена
А. Байрыев
️️️️
А. Касаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
(К)
ВР
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
0
Миодраг Йованович
ЦЗ
5
Виктор Головатенко
ЦЗ
2
Ненад Настич
ПЗ
5
Максим Зиновьев
ЛП
28
Виктор Будянский
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
42
Юрий Кириллов
ПП
19
Александр Антипенко
ЦФ
19
Драган Блатняк
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
98
Вильям Боавентура
ЛЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
2
Сани Кайта
ЦП
10
Андрей Топчу
(К)
ЦП
11
Алан Касаев
АП
8
Артур Тлисов
ПП
15
Драман Траоре
ЦФ
Химки
23
Дмитрий Бородин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
5
Сергей Пилипчук
ЛП
31
Иван Цветкович
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
0
Марко Шимич
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
62
Алексей Ботвиньев
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
34
Андрей Ушенин
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
4-1-3-2
21
Березовский
23
Киракосян
0
Йованович
5
Головатенко
2
Настич
28
Будянский
5
Зиновьев
78
Максимов
42
Кириллов
19
Блатняк
19
Антипенко
4-4-1-1
85
Карюкин
14
Хагуш
2
Засеев
23
Джиоев
98
Боавентура
8
Тлисов
2
Кайта
10
Топчу
0
Драман
11
Касаев
15
Траоре
28
Будянский
0
Шимич
0
Шимич
28
Будянский
78
Максимов
5
Пилипчук
5
Пилипчук
78
Максимов
23
Киракосян
36
Самсонов
36
Самсонов
23
Киракосян
14
Хагуш
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
14
Хагуш
11
Касаев
28
Байрыев
28
Байрыев
11
Касаев
8
Тлисов
34
Ушенин
34
Ушенин
8
Тлисов
Остались в запасе
Химки
Кубань (ЛФЛ)
23
Дмитрий Бородин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
4
Ренат Баратов
ЦФ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
28
Борис Ротенберг
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
31
Иван Цветкович
ЦП
Остались в запасе
4
Ренат Баратов
ЦФ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
0
Сретен Сретенович
ЦЗ
Статистика матча Химки - Кубань (ЛФЛ)
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
С. Хральцов
А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Посещаемость:
4000 из 18636 зрителей (21%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:30 (прямая)
Новости команд
Все
Химки
Кубань (ЛФЛ)
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+