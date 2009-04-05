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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Спартак-Нальчик
Спартак - Спартак-Нальчик: обзор матча 05 апреля 2009
Спартак
05.04.2009, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
44'
Алекс
49'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Спартак-Нальчик
Замена
В. Быстров
️️️️
Н. Баженов
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
И. Саенко
Замена
Р. Сабитов
️️️️
В. Рыжков
Желтая карточка
В. Рыжков
Замена
Г. Гогуа
️️️️
М. Дзахмишев
Желтая карточка
Р. Концедалов
Желтая карточка
Д. Ятченко
Замена
Р. Концедалов
️️️️
А. Машуков
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
Кариока
Замена
Ф. Мартин Пароди
️️️️
Р. Калимуллин
ГОЛ! 1:0!
Алекс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Стипе Плетикоса
ВР
30
Малик Фатхи
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
(К)
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
10
Иван Саенко
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
5
Кариока
ЦП
12
Алекс
АП
32
Никита Баженов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
21
Валентин Филатов
ПЗ
11
Марат Дзахмишев
ЛП
13
Казбек Гетериев
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
31
Леандро
ЦП
15
Рустем Калимуллин
ПП
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Спартак
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
34
Владимир Быстров
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Давид Лория
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
4-4-1-1
1
Плетикоса
34
Макеев
30
Фатхи
25
Йиранек
18
Паршивлюк
10
Саенко
28
Рыжков
5
Кариока
32
Баженов
12
Алекс
11
Веллитон
4-5-1
22
Радич
21
Филатов
20
Джудович
25
Амисулашвили
33
Ятченко
15
Калимуллин
13
Гетериев
15
Машуков
31
Леандро
11
Дзахмишев
80
Концевой
28
Рыжков
34
Сабитов
34
Сабитов
28
Рыжков
10
Саенко
7
Бояринцев
7
Бояринцев
10
Саенко
32
Баженов
34
Быстров
34
Быстров
32
Баженов
11
Дзахмишев
7
Гогуа
7
Гогуа
11
Дзахмишев
15
Машуков
11
Концедалов
11
Концедалов
15
Машуков
15
Калимуллин
0
Пароди
0
Пароди
15
Калимуллин
Остались в запасе
Спартак
Спартак-Нальчик
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
8
Александр Павленко
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
30
Давид Лория
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
35
Сослан Джанаев
ВР
3
Клементе Хуан Родригес
ЛЗ
8
Александр Павленко
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
30
Давид Лория
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
18
Альмейда Фелипе
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Спартак - Спартак-Нальчик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
Л.Антонов (Владимир)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
14000 из 89318 зрителей (15%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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