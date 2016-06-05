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Судьи
Главный судья:
Хон Питти

Гаити - Перу

05.06.2016, Воскресенье, 02:30 мск Сиэтл, стадион Сенчури Линк Филд Трансляция: Матч ТВ Кубок Америки, 1 тур Гаити - Перу
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Перу 3 2 1 0 4:2 +2 7
2. Эквадор 3 1 2 0 6:2 +4 5
3. Бразилия 3 1 1 1 7:2 +5 4
4. Гаити 3 0 0 3 1:12 -11 0
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