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Прогноз на точный счёт матча США – Гаити: Кубок КОНКАКАФ, 23 июня 2025 года

22 июня 2025 10:20
США - Гаити
23 июн. 2025, понедельник 02:00 | Золотой кубок КОНКАКАФ, группа D, 3 тур
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7.50
Точный счёт 3:1 в пользу США
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23 июня на стадионе AT&T Stadium сборная США проведeт заключительный матч группового этапа Кубка КОНКАКАФ против сборной Гаити. Обе команды сохраняют турнирную мотивацию, и встреча обещает быть результативной. США выглядит фаворитом, но не стоит недооценивать атакующий потенциал гаитян.

США

Американцы уверенно начали турнир, обыграв Тринидад и Тобаго 5:0, а затем одолели Саудовскую Аравию 1:0. В атаке команда демонстрирует высокую эффективность: 10 голов за последние 5 матчей, в среднем по 2 мяча за игру. В обороне есть некоторые уязвимости – 6 пропущенных в тех же встречах, особенно на фоне товарищеских матчей против Турции и Швейцарии, где США дважды проиграло. Тем не менее, в официальных встречах «звeздно-полосатые» выглядят убедительно: не проигрывают в 6 из 7 последних игр на турнире, забивают стабильно, используют фланги и активно давят с первых минут.

Гаити

Сборная Гаити по-прежнему нестабильна. После поражения от Саудовской Аравии (0:1) и ничьей с Тринидадом и Тобаго (1:1), команда находится в сложной турнирной ситуации. При этом в последних пяти играх Гаити забило 10 голов – в среднем по 2 за матч. Важно учитывать, что соперниками в этой серии были более слабые сборные вроде Арубы и Азербайджана. Ключевой проблемой остаeтся оборона: в 11 последних матчах в рамках Кубка КОНКАКАФ Гаити неизменно пропускает. Даже с командой уровня Тринидада защитная линия допускала серьeзные ошибки.

Тем не менее, сборная Гаити остаeтся опасной в контратаках. В последних 16 матчах она забивала в 14, что говорит о хорошем исполнительском уровне в нападении. В игре против США команда, скорее всего, будет действовать вторым номером, делая ставку на скорость и индивидуальные действия.

Факты о командах

США:

  • Забивает в 7 последних матчах Кубка КОНКАКАФ
  • 10 голов в 5 последних матчах (среднее – 2.00 за игру)
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
  • Победа в 2 турах группового этапа без пропущенных мячей

Гаити:

  • Не выигрывает 4 матча подряд на Кубке КОНКАКАФ
  • Пропускает в 11 матчах подряд в этом турнире
  • 10 голов в 5 последних матчах (2.00 за игру)
  • Среднее число пропущенных – 1.40 за матч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Золотой кубок КОНКАКАФ, 2 тур
США
1 : 0
11.07.2015
Гаити

Прогноз на матч

Сборная США по всем показателям превосходит соперника, особенно в организации игры и глубине состава. Однако оборона США допускает эпизодические провалы, а Гаити умеет их использовать. Матч обещает быть результативным. При высокой атакующей активности обеих сторон, но при более надeжной структуре у американцев, наиболее вероятный сценарий – победа США с пропущенным мячом.

Точный счeт: 3:1 в пользу США

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:1 в пользу США – коэффициент 7.50
  • Победа США и обе забьют – Да – коэффициент 3.10
  • Индивидуальный тотал США больше 2.5 – коэффициент 2.45

7.50
Точный счёт 3:1 в пользу США
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Автор: Мещеряков Денис
Золотой кубок КОНКАКАФ Гаити США
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