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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Португалия
Андорра - Португалия: обзор матча 07 октября 2017
Андорра
07.10.2017, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
0 : 2
Завершен
Португалия
63'
К. Роналду
86'
А. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Португалия
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Силва
Пас отдал
Д. Перейра
63'
ГОЛ! 0:1!
К. Роналду
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Виктор Родригес
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Пепе
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
19
Элизеу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
17
Жоау Мариу
ЦП
10
Бернарду Силва
АП
18
Желсон Мартинш
ПВ
9
Андре Силва
ЦФ
20
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Португалия
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
3-2-3-1
1
Хосеп Гомес
18
Родригес
15
Сан Николас
5
Льовера
4
Ребес
18
Рубио
14
Алаез
3
Валес
8
Виейра
10
Клементе
4-1-1-2-2
1
Патрисиу
2
Семеду
4
Нету
19
Элизеу
3
Пепе
13
Перейра
17
Мариу
18
Мартинш
10
Силва
20
Куарежма
9
Силва
Остались в запасе
Андорра
Португалия
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
Остались в запасе
7
Гонсалу Гедеш
ЛВ
12
Антони Лопеш
ВР
22
Бету
ВР
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Антунеш
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
14
Вильям Карвалью
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
15
Андре Гомеш
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Андорра - Португалия
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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