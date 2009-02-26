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Расписание матчей
Валенсия - Динамо К
Валенсия - Динамо К: обзор матча 26 февраля 2009
Валенсия
26.02.2009, четверг, 23:30
Кубок УЕФА, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Динамо К
45'
К. Марчена
53'
А. Дель Орно
35'
А. Кравец
74'
А. Кравец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Динамо К
Замена
Г. Саблич
️️️️
Ф. Чернат
Замена
Р. Бараха
️️️️
К. Марчена
Желтая карточка
А. Дель Орно
Замена
Т. Гиоане
️️️️
К. Корреа
Травма
К. Корреа
ГОЛ! 2:2!
А. Кравец
Пас отдал
К. Корреа
Желтая карточка
О. Вукоевич
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Замена
Ф. Чернат
️️️️
С. Кравченко
Замена
Хоакин
️️️️
Ф. Морьентес
ГОЛ! 2:1!
А. Дель Орно
Желтая карточка
А. Несмачный
ГОЛ! 1:1!
К. Марчена
Пас отдал
М. Фернандеш
Желтая карточка
Б. Эль Каддури
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ПЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ОП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Андрей Несмачный
(К)
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ОП
77
Карлос Корреа
ОП
14
Сергей Кравченко
ЦП
88
Александр Алиев
АП
26
Роман Еременко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Хоакин
ПВ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Горан Саблич
ЦЗ
20
Олег Допилка
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
4-2-2-2
1
Санчес
15
Дель Орно
39
Альбиоль
4
Алексис
23
Мадуро
24
Марчена
99
Фернандеш
64
Мата
21
Сильва
23
Морьентес
7
Вилья
4-2-1-2-1
31
Богуш
5
Несмачный
3
Бетао
17
Михалик
30
Эль Каддури
5
Вукоевич
77
Корреа
14
Кравченко
26
Еременко
88
Алиев
11
Кравец
24
Марчена
0
Бараха
0
Бараха
24
Марчена
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
23
Морьентес
17
Хоакин
17
Хоакин
23
Морьентес
Чернат
0
Саблич
0
Саблич
Чернат
77
Корреа
0
Гиоане
0
Гиоане
77
Корреа
14
Кравченко
10
Чернат
10
Чернат
14
Кравченко
Остались в запасе
Валенсия
Динамо К
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
0
Эмилио Курро Торрес
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Валенсия - Динамо К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Делегат:
Мартон Эстерхазь (Венгрия)
Стадион:
Месталья
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