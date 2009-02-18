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Расписание матчей
Динамо К - Валенсия
Динамо К - Валенсия: обзор матча 18 февраля 2009
Динамо К
18.02.2009, среда, 20:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Валенсия
61'
Р. Альбиоль (АГ)
8'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо К - Валенсия
Замена
К. Корреа
️️️️
А. Кравец
+3
Травма
С. Санчес
Замена
Р. Бараха
️️️️
М. Фернандеш
Желтая карточка
Бетао
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Замена
Д. Вилья
️️️️
Д. Сильва
Желтая карточка
Х. Мата
Вторая желтая
А. Милевский
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
М. Нинкович
️️️️
С. Кравченко
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Альбиоль
Замена
Ф. Чернат
️️️️
Т. Гиоане
Желтая карточка
А. Милевский
ГОЛ! 0:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
3
Бетао
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Андрей Несмачный
(К)
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
0
Тибериу Гиоане
ПП
11
Артем Кравец
ЦФ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
0
Горан Саблич
ЦЗ
77
Карлос Корреа
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
10
Флорин Чернат
АП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-4-2
31
Богуш
30
Эль Каддури
3
Бетао
17
Михалик
5
Несмачный
14
Кравченко
26
Еременко
5
Вукоевич
0
Гиоане
0
Милевский
11
Кравец
4-2-3-1
1
Санчес
39
Альбиоль
24
Марчена
23
Мадуро
15
Дель Орно
99
Фернандеш
6
Альбельда
21
Сильва
19
Эрнандес
64
Мата
23
Морьентес
11
Кравец
77
Корреа
77
Корреа
11
Кравец
14
Кравченко
36
Нинкович
36
Нинкович
14
Кравченко
0
Гиоане
10
Чернат
10
Чернат
0
Гиоане
99
Фернандеш
0
Бараха
0
Бараха
99
Фернандеш
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
21
Сильва
7
Вилья
7
Вилья
21
Сильва
Остались в запасе
Динамо К
Валенсия
1
Александр Шовковский
ВР
0
Горан Саблич
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Юрий Семин
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
0
Горан Саблич
ЦЗ
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
17
Мигель Анхель Ангуло
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Динамо К - Валенсия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Помощники судьи:
Вальтер Вроманс
Мишель Кеен (оба - Бельгия)
Делегат:
Жан-Луи Валентен (Франция)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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