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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Сиэтл
Торонто - Сиэтл: обзор матча 03 июля 2016
Торонто
03.07.2016, воскресенье, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Сиэтл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Сиэтл
Желтая карточка
С. Бейташур
90'
Замена
Б. Шейру
️️️️
Ц. Эндо
77'
70'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
А. Иваншиц
Замена
Д. Осорио
️️️️
Д. Чапмен
70'
Желтая карточка
М. Дельгадо
44'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
47
Цубаса Эндо
ЦП
14
Джей Чапмен
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
20
Зак Скотт
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
6
Освальдо Алонсо
ОП
23
Андреас Иваншиц
ЦП
11
Аарон Ковар
ЦП
28
Эрик Фриберг
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
17
Дарвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Торонто
2
Джастин Морроу
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
Сиэтл
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-3-1
25
Боно
4
Хагглунд
33
Бейташур
15
Савалета
24
Перки
47
Эндо
14
Чапмен
8
Дельгадо
21
Джовинко
2-1-4-1-1
24
Фрай
20
Скотт
4
Мирс
6
Алонсо
11
Ковар
28
Фриберг
7
Рольдан
23
Иваншиц
13
Моррис
17
Джонс
14
Чапмен
21
Осорио
21
Осорио
14
Чапмен
47
Эндо
8
Шейру
8
Шейру
47
Эндо
23
Иваншиц
16
Вальдес
16
Вальдес
23
Иваншиц
Остались в запасе
Торонто
Сиэтл
2
Джастин Морроу
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
2
Джастин Морроу
ЦЗ
3
Дрю Мур
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тайлер Миллер
ВР
91
Оньель Фишер
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Торонто - Сиэтл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
- : -
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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