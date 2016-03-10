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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Базель - Севилья
Базель - Севилья: обзор матча 10 марта 2016
Базель
10.03.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 0
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Севилья
90'
+3
Замена
Д. Карришу
️️️️
Э. Банега
Замена
Д. Хег
️️️️
В. Самуэль
90'
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
87'
Вторая желтая
С. Н'Зонзи
85'
Желтая карточка
Б. Тремулинас
Замена
А. Франссон
️️️️
М. Дельгадо
83'
75'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
73'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
К. Гамейро
65'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Витоло
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Ланг
45'
41'
Желтая карточка
С. Кристофоро
37'
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
В. Самуэль
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
4
Беранг Сафари
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
4
Филипп Дежен
ПЗ
7
Александер Франссон
ЦП
33
Давиде Калла
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
4-3-2-1
31
Вацлик
4
Сафари
6
Самуэль
17
Сухи
5
Ланг
7
Дзуффи
8
Бьярнасон
34
Джака
10
Дельгадо
11
Штеффен
21
Янко
4-4-1-1
13
Сорья
23
Коке
15
Колоджейчак
23
Рами
14
Тремулинас
41
Кристофоро
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Крон-Дели
7
Витоло
9
Гамейро
5
Ланг
3
Траоре
3
Траоре
5
Ланг
6
Самуэль
3
Хег
3
Хег
6
Самуэль
10
Дельгадо
7
Франссон
7
Франссон
10
Дельгадо
11
Банега
23
Карришу
23
Карришу
11
Банега
7
Витоло
22
Коноплянка
22
Коноплянка
7
Витоло
9
Гамейро
12
Льоренте
12
Льоренте
9
Гамейро
Остались в запасе
Базель
Севилья
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
33
Давиде Калла
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
4
Филипп Дежен
ПЗ
33
Давиде Калла
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
18
Хуан Муньос Муньос
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Базель - Севилья
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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